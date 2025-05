Tulio Galeas: “La poesía nunca me abandonó”

Dice que no sabe en qué momento se asumió como tal, porque “eso es una cosa que uno no lo siente, es como una pequeña llovizna que lo va humedeciendo a uno poco a poco hasta que lo empapa”.

El tercer integrante fue José Luis Quesada . “Adán me dijo que había conocido un nuevo miembro, que ese sí nos iba a ser fiel. ‘Es un cipote’, me dijo Adán, ‘está en el colegio y no sé cómo escribe tan bien, porque si es cierto que son de él esos poemas estamos ante un genio, te lo voy a presentar’, entonces José Luis se incorporó con nosotros”. Era 1963, y tuvieron que pasar dos años para que alcanzara su solidez.

Tulio Galeas ha sido un poeta que escribe mucho y publica poco. Sus primeros poemas los publicó Castelar en un semanario que publicaba la Standard Fruit Company, después Óscar Acosta los publicaría en el periódico El Día. Don Tulio dice que cuando se dio cuenta fue “como tocar el cielo (...) Óscar Acosta era en aquel tiempo como que San Pedro le abriera a uno las puertas del cielo, era un hombre extraordinario, muy bueno y gentil”.

Pero su primer libro fue “Las razones” (1970), que fue revelado a los lectores por la Escuela Superior del Profesorado, que en ese entonces tenía como director de la carrera de Letras a Andrés Morris. De ahí volvería a publicar hasta en 2010, el título fue “Cambio de alas”.

Ese silencio poético se prolongó por cuarenta años por una razón: su carrera de urólogo. A lo largo de esa trayectoria fue presidente del Colegio Médico de Honduras, jefe del Departamento de Cirugía del IHSS y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas, entre otros cargos.

Galeas dijo que en su vida ha vivido la confrontación de dos fuerzas naturales: la poesía y la medicina, las dos “terriblemente posesivas”.

Pero resulta que el poeta Roberto Sosa emprendió una misión: no dejar que el poeta se apagara. Cuenta que en ocasiones dijo que no escribiría más, pero Sosa insistía en que publicara, le pedía poemas que luego salían en revistas de otros países, “yo ni cuenta me daba, era obra de Roberto que me andaba haciendo publicidad por todos lados. Me mantenía en el candelero, como decía él”, detalla don Tulio.

“Un día llegó Roberto a mi clínica y me dijo: ‘Mirá, vengo a exigirte que publiqués, no quiero que me digás que no’”, y así, después de mucha insistencia, se publicó “Cambio de alas”.

Finalmente, entre amenazas de retiro, poemas descartados y libros postergados, “la poesía nunca me abandonó, yo no la pude dejar jamás”, dice nuestro conversador.

Y es que hay un detalle en el andar poético del escritor, es huraño ante el reconocimiento. Quería ser poeta no porque lo llamaran así, sino porque era una necesidad: “Nunca busqué un camino notorio de publicidad con la poesía. Escribía porque lo necesitaba, era como una necesidad biológica, pero no porque la gente supiera que yo escribía poesía”.

Para beneficio de la poesía hondureña, Galeas sigue escribiendo, y ese joven que “solo quería ver el territorio limpio de la poesía”, ahora es un adulto que dice que no se arrepiente de nada, ni de ser médico ni de ser poeta.

Y ahora podemos leer la evolución del niño, el adolescente, el joven y el adulto en una poesía que madura con el tiempo, que poco a poco fue encontrando una identidad que partió desde la propia introspección de sus realidades y sentires, para luego abrazar una profundidad que tomaba en cuenta la realidad de los otros.

Y aunque dice que “siempre tuve una facilidad para escribir y nunca tuve que pelear con la poesía o la página en blanco”, ahora escribe bajo la calma de un hombre que camina sin prisas.

“Al final me quedé con la poesía”, la fuerza posesiva de la medicina ha cesado.

Y aunque se sorprende por este homenaje que recibirá en el Festival de Los Confines, en la sala de esa casa capitalina estamos ante un poeta grande y extraordinario, que, como dice Salvador Madrid, es “una poesía de la memoria, del origen, del recuento de las cosas sencillas y simples de la vida”. O como señala Marco Tulio del Arca, “un lírico, un poeta de los más compactos y serios”.

Tulio Galeas, aunque él mismo niegue la trascendencia de su obra, merece el honor.