Cortes de energía en Honduras para este viernes 9 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció el listado de zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía este viernes 9 de enero de 2026.
Entre las zonas afectadas se encuentran los municipios de El Tizatillo y Lepaterique, Francisco Morazán; Catacamas, Olancho y el departamento de Intibucá.
Los cortes de energía se realizarán en distintos horarios, sin embargo, la mayoría se ejecutarán entre las 8:00 a.m y 4:00 p.m.
Conozca qué barrios, colonias y aldeas de Honduras no tendrán suministro eléctrico este viernes 9 de enero.
El Tizatillo, Francisco Morazán (8:00 a.m - 4:00 p.m)
Aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, col. Cruz Roja, col. Santa Rosa, col. Folgar, col. Reynel Fúnez, res. El Manantial y zonas aledañas.
Catacamas, Olancho (8:00 a.m - 4:00 p.m)
Bo. El Espino, col. Villa Linda, col. Nueva Patria, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, col. Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijia, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.
Intibucá (8:15 a.m a 2:45 pm)
Yamaranguila, El Cerrón, San Marcos de la Sierra, El Sirín, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, La Caridad, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Los Horcones, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, San Juan, Puringa, El Sitio, San Marcos, Santa Ana, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, San Antonio Intibucá, El Rosario, San Estebán.
Lepaterique, Francisco Morazán (9:00 a.m -3:00 p.m)
City Mall, Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, Primer Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, Copeco, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C.D. Olimpia, res. Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y zonas aledañas.