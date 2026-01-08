Cortes de energía en Honduras para este viernes 9 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció el listado de zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía este viernes 9 de enero de 2026.

Entre las zonas afectadas se encuentran los municipios de El Tizatillo y Lepaterique, Francisco Morazán; Catacamas, Olancho y el departamento de Intibucá.

Los cortes de energía se realizarán en distintos horarios, sin embargo, la mayoría se ejecutarán entre las 8:00 a.m y 4:00 p.m.

Conozca qué barrios, colonias y aldeas de Honduras no tendrán suministro eléctrico este viernes 9 de enero.