Nombran Corte de Apelaciones que conocerá recusación contra presidenta de la CSJ, Rebeca Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados nombró una Corte de Apelaciones que actuará como Tribunal de Alzada para decidir la recusación interpuesta contra la presidenta de la CSJ en un proceso que involucra a magistrados del TJE.

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se autodesignó para conocer el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona; sin embargo, la defensa recusó esa decisión.

Tras la acción presentada por la abogada Claudia Erazo, el pleno de magistrados fijó una reunión este jueves para conformar la Corte de Apelaciones que conocerá el caso de la presidenta de la CSJ.

El argumento de Erazo es que Rebeca Ráquel Obando es militante del partido Libertad y Refundación (Libre), contrario a los partidos políticos a los que pertenecen los magistrados requeridos.