Nombran Corte de Apelaciones que conocerá recusación contra presidenta de la CSJ, Rebeca Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados nombró una Corte de Apelaciones que actuará como Tribunal de Alzada para decidir la recusación interpuesta contra la presidenta de la CSJ en un proceso que involucra a magistrados del TJE.
Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se autodesignó para conocer el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona; sin embargo, la defensa recusó esa decisión.
Tras la acción presentada por la abogada Claudia Erazo, el pleno de magistrados fijó una reunión este jueves para conformar la Corte de Apelaciones que conocerá el caso de la presidenta de la CSJ.
El argumento de Erazo es que Rebeca Ráquel Obando es militante del partido Libertad y Refundación (Libre), contrario a los partidos políticos a los que pertenecen los magistrados requeridos.
Para que la recusación proceda, el pleno de magistrados debe nombrar una Corte de Apelaciones conformada por tres magistrados. Estos actuarán como Tribunal de Alzada y serán los encargados de determinar si la presidenta de la CSJ debe ser recusada o si puede conocer el requerimiento fiscal contra los dos magistrados del TJE.
Alrededor de las 4:20 de la tarde se conoció que ya fue nombrada la Corte de Apelaciones que conocerá el caso relacionado con la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando.
Los magistrados Wagner Vallecillo, Luis Fernando Padilla y Rubenia Galeano integrarán la Corte de Apelaciones.
Por su parte, el Poder Judicial publicó en su cuenta de X: “En sesión de este día se designará, en respeto al rol aprobado, el Tribunal de Alzada que conocerá la recusación presentada en causa que relaciona a dos magistrados del TJE”.
El requerimiento fiscal contra Mario Flores, representante del Partido Nacional, y Miriam Barahona, representante del Partido Liberal, fue emitido por el Ministerio Público el 10 de noviembre de 2025.
Ambos magistrados están acusados del delito de prevaricato judicial. El Ministerio Público asegura que, sin la presencia del tercer miembro del pleno, Mario Morazán, emitieron resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.