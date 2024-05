Leonel Alvarado: “La poesía me demuestra que yo nunca me fui”

El poeta maltés Adrian Grima ya dejaba registro, tras su paso por el festival, sobre la poesía poderosa de Alvarado, su relato conmovedor de la vida, su orgullo de hijo de Honduras y el amor que le dispensa a esta tierra a la que ahora vuelve poco, pero que no ama menos. “(...) es un hijo tan orgulloso y amoroso de esta tierra. Su lectura durante la presentación de sus poemas fue, para mí, uno de los aspectos más destacados del Festival”, reseñó Grima.

Era la década del 90 y Leonel Alvarado se fue físicamente de Honduras. Pero desde San Jerónimo, Copán, se hizo cada vez más larga la raíz de Alvarado, y no se rompe, lo ha acompañado por Estados Unidos, donde estudió, y lo sigue acompañando en Nueva Zelanda, donde ahora vive y es maestro universitario.

Pero el poeta dice que nunca se fue, que su poesía se lo ha demostrado. Y es cierto. Recurrentemente hay en su poesía una exploración de su identidad, como hombre, como hondureño, como hijo de su padre y como poeta.

Y fue al final de esa lectura poética en la que hubo palabras, lágrimas, abrazos, apretones de mano y firma de libros, que conversamos con el poeta Leonel Alvarado, quien dice que “siempre fui un niño llorón”, pero no podía ser de otra forma, esa sensibilidad tiene que manifestarse de alguna manera, o en la liquidez de las lágrimas o en la profundidad de la poesía... En una sola tarde sucedieron las dos.

A pesar de la lejanía en sus poemas se contempla una cercanía que no han roto los kilómetros, ¿qué ha significado para usted escribir desde afuera, por tanto tiempo?

Este ha sido un tiempo de muchas pérdidas, yo perdí sobre todo estos espacios, el espacio de la conversación, el espacio que solamente se logra entre los amigos o entre quienes creen en este oficio que hacemos, así que esa ha sido una gran tristeza para mí. Sin embargo, la poesía me demuestra que yo nunca me fui, el hecho de que yo pueda hablar sobre las piedras de Copán, sobre el patio de la casa, eso quiere decir que yo sigo ahí y que esos lugares están dentro de mí.

Hay un poeta guatemalteco, Luis Cardoza y Aragón, que estaba desterrado en Nueva York, y decía “dentro de mí hay un lugar más grande que Nueva York”, entonces eso es lo que me ha ocurrido a mí, y el hecho de vivir tan lejos me acerca más al país, especialmente a Copán. Ser de Copán ha sido muy significativo para mí, por lo menos me ha permitido pertenecer a una mitología que he hecho muy mía y que me ha permitido reinventarme otra vida.

”Tiene sus malos modos el destierro, sus cuentecitos/ de terror, sus diez mil kilómetros desamorados,/ su torpe lengua bífida, su plato solo, su llanto/ al otro lado de la leche, el peso desorientado/ de la ballena, el resplandor de la pantalla/ que te proyecta la cara de los tuyos en la cara.

Uno marca números para que conteste la nostalgia,/ se aparece en patalla para que se vea que el cuerpo sigue entero, aunque no intacto,/ cubre a plazos el precio del destierro, aprieta botones/ para enamorarse otra vez de sus distantes (...)”. Fragmento de “Mensaje adjunto”.

¿Cuáles han sido esos símbolos a los que usted regresa una y otra vez, y de los que no puede desligarse esté donde esté?

Creo que mientras más tiempo se pasa fuera del país la relación se vuelve mucho más específica, uno ya no tiene esa nostalgia por un país sino más bien por cosas específicas, gentes específicas, lugares específicos, árboles específicos, fechas específicas; una relación mucho más íntima, me parece a mí, que puede ser dolorosa pero feliz.

Y, como digo, ser de Copán ha sido muy importante, pero también pensar en la gente que uno sigue queriendo, y que lo quiere a uno también, eso es increíblemente especial, y eso lo lleva uno por dentro, uno siempre está habitado por esas presencias dolorosas o queridas.

¿Se corre el riesgo como poeta, entre esa distancia y esa bruma que se va generando a veces en los recuerdos, de perderse un poco y de reencontrarse recurrentemente?

El riesgo se corre, de perderse o encontrarse, aunque uno se vaya o no se vaya, yo creo que es lo que se hace con ese riesgo lo que cuenta, porque es una búsqueda constante, y escribir es hacer preguntas, uno no tiene las respuestas, uno está haciendo preguntas; yo escribo desde una posición de ignorancia, escribo porque quiero saber, comienzo un poema y no sé hacia dónde va.

Y obviamente cualquier cosa sobre la que yo escriba siempre será más grande que el poema, escribo sobre una muerte, por ejemplo, y esa muerte será mucho más grande que cualquier cosa que yo pueda poner en una página (...) yo estoy consciente de eso, no estoy buscando un sustituto de eso, estoy intentando solamente plantearme esa pregunta, salir de mi ignorancia, eso es lo que quiero.

¿Cómo recibe usted que la gente se sienta tan identificada con su poesía, que se conmueva hasta las lágrimas?

Hubiera querido leer solo un poema, me sorprende porque el único lector garantizado de lo que escribo soy yo, muchos de mis poemas están condenados a que solo los lea yo y me tardo muchísimo en escribir y publicar porque descarto muchos y afortunadamente mis malos poemas solo fueron leídos por mí.

Entonces la reacción que los poemas puedan producir es completamente impredecible, pero es inmensamente agradecida, y como digo, yo siempre fui un niño llorón, y yo creo que la lectura y la escritura reflejan una vulnerabilidad, no solo en el hecho de leer sino en el de escuchar, uno nunca sabe cómo va a reaccionar la gente o uno mismo, pero uno se entrega felizmente a esa comunión con la gente que lo escucha, y hay un acuerdo fraternal que es muy hermoso y sincero con quien nos escucha, no me gustan las lecturas de poesía que son tan largas, por eso yo preferiría leer solo un poema.

Pero estábamos como en el concierto, pidiendo “¡otra, otra!”...

Claro que sí (risas), pero no me gusta estar sometiendo a la gente a estar escuchando tanto, no me parece justo, decíamos en la conversación que tuvimos hace unos día acá que no hay que pensar en los derechos del autor, sino en los derechos del lector, me parecen más importantes.

Algo que me llamó la atención en su poesía es el regreso recurrente al “Alvarado”, desde diferentes ángulos, ¿qué busca con esa exploración del apellido desde la identidad del yo?

Eso partió también de manera inesperada de un poema sobre la muerte de mi padre, y que comencé a escribir aquí en Honduras en los años 80, pero en esa época yo todavía no había vivido suficiente, o muerto suficiente para escribirlo. Entonces yo me fui del país, como dice el poema, a hacerme más o menos Alvarado, a correr ese riesgo de ver qué era lo que iba a ocurrir con ese Alvarado.

Entonces comenzó la exploración, y usted lo ha dicho muy bien, es una relación de identidad, el apellido me permite también habitar un espacio que no está en ningún lugar, un espacio que me permite reinventarme a mí mismo, y también crea una especie de invitación a los lectores, una complicidad, vamos a ver qué quiere decir ese apellido, veámoslo juntos, explorémoslo juntos, a ver qué ocurre con este apellido.

”te enterramos en dacron, padre,/alvarado mío. te metimos/ en van heusen quince y medio,/ en tela dura/ para que la incomodidad te despertara./ te dejamos quietecito, bien afeitado/ y bien tendido. con los botones/ hasta el cuello para que los niños no viéramos/ por donde te ibas pudriendo. te fuiste/ en camisa nueva, viejo terco. en pantalón/ recién planchado, demasiado almidonado/ para que los pliegues se te metieran en los costados./ pero no saliste de tu van heusen. se nos enfrió el café/ en tu costilla estéril. no te nacimos/ alvarado nuestro. te nos fuiste/ con demasiados botones para un solo cuerpo./ y allí sigues, sin darnos a luz,/ almidonado hasta el fastidio,/ metido en camisa/ bajo siete varas (...)”. Fragmento de “las diez partes en que se divide un alvarado”.