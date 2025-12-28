Vaguada en altura deja lluvias dispersas y ambiente variable este lunes

Tegucigalpa, Honduras.-Las condiciones del tiempo para este lunes 29 de diciembre estarán marcadas por lluvias y chubascos débiles dispersos en varias regiones del país, debido a la influencia de una vaguada en altura.

Según el pronóstico, este sistema estará interactuando con el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por los vientos del este y noreste, lo que favorecerá la nubosidad y las precipitaciones.

“Una vaguada en altura estará interactuando con el transporte de humedad desde el mar Caribe por los vientos del este y noreste”, explicó Jairo Garcia, pronosticador de turno de Cenaos.

De acuerdo con el informe, las lluvias y chubascos débiles dispersos se concentrarán principalmente en el oriente, la región norte y el noroccidente del país, así como en algunas áreas del centro del territorio nacional.

En contraste, para otras zonas del país se prevén acumulados menores. “Sobre las demás regiones como el suroccidente y la región sur se esperarían precipitaciones débiles aisladas”, detalló Garcia.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala un oleaje moderado tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico hondureño. “La altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, indicó el especialista.

Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 26 C° y una mínima de 15 C°, manteniendo un ambiente fresco durante la madrugada y la noche.

Para la región central, la temperatura máxima alcanzará los 30 C° y la mínima será de 16 C°, mientras que en la región insular se pronostica una máxima de 28 C° y una mínima de 22 C°.

En la región norte se prevé una temperatura máxima de 29 C° y mínima de 20 C°; en el oriente del país, la máxima será de 28 C° y la mínima de 17 C°.

Las condiciones más calurosas se registrarán en la región sur, con una temperatura máxima de 36 C° y mínima de 23 C°, mientras que en la región occidental se esperan valores entre los 29 C° como máxima y 11 C° como mínima.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).