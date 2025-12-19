La magia de la Navidad llega a Gracias, Lempira con la Orquesta Filarmónica de Honduras

Gracias, Lempira.- La Catedral de San Marcos en la ciudad de Gracias, Lempira, acogerá esta noche un concierto navideño a cargo de la Orquesta Filarmónica de Honduras.

El programa incluye un repertorio de piezas navideñas de distintas partes del mundo, interpretadas en un espacio que combina la solemnidad del templo con la riqueza histórica y cultural de la ciudad.

La gala musical, que está programada para las 7:00 de la noche, será dirigida por el Maestro Jorge G. Mejía, reconocido internacionalmente por su virtuosismo y compromiso con la música.