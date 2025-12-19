La magia de la Navidad llega a Gracias, Lempira con la Orquesta Filarmónica de Honduras

Gracias, Lempira.- La Catedral de San Marcos en la ciudad de Gracias, Lempira, acogerá esta noche un concierto navideño a cargo de la Orquesta Filarmónica de Honduras.
El programa incluye un repertorio de piezas navideñas de distintas partes del mundo, interpretadas en un espacio que combina la solemnidad del templo con la riqueza histórica y cultural de la ciudad.
La gala musical, que está programada para las 7:00 de la noche, será dirigida por el Maestro Jorge G. Mejía, reconocido internacionalmente por su virtuosismo y compromiso con la música.
La presentación busca transmitir "un mensaje de luz y esperanza", tal y como detalló el comunicado de prensa, evocando la importancia de la armonía y los valores compartidos entre las personas.
El acceso al concierto se realizará mediante un donativo voluntario, destinado a la conservación y mantenimiento de la Catedral de San Marcos, permitiendo que los asistentes contribuyan al cuidado de este importante patrimonio histórico mientras disfrutan de la música.
El evento es una producción de la Asociación Filarmónica de Honduras, la Fundación Copante y la Cámara de Turismo de Gracias, con el auspicio de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos (SECAPPH), la Diócesis local, empresas y ciudadanos comprometidos con la promoción del arte.
La presentación se enmarca en un contexto histórico y cultural único, que refleja la diversidad y el patrimonio de la ciudad.