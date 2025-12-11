Libro de memorias del rey Juan Carlos vende 40,000 copias: ¿De qué habla?

Madrid, España.- El libro de memorias del rey Juan Carlos I, padre del actual monarca español, Felipe VI, titulado 'Reconciliación', ha vendido más de 40.000 ejemplares en cinco días, cuatro ediciones en una semana, tras publicarse el pasado 3 de diciembre en España, casi un mes después de que el libro viese la luz en Francia. La editorial Planeta informó este jueves de los primeros datos de venta del libro, que considera se trata de "cifras históricas para un libro que es por sí un acontecimiento histórico".

Unas memorias narradas en primera persona por Juan Carlos y cuyo contenido llenó ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radios y televisiones españolas, después de que el pasado 5 de noviembre saliera la edición en francés.

La obra del rey desde su retiro

En este libro, Juan Carlos I, a sus 87 años y desde su retiro en Abu Dabi, reivindica su "herencia" democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se ha cumplido medio siglo de la monarquía parlamentaria. El antiguo jefe del Estado ha sido considerado uno de los artífices de la transición de la dictadura a la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975), que lo nombró su sucesor. Sin embargo, tras décadas de popularidad, el anterior monarca salió en 2020 de España tras varios escándalos por sus relaciones extramaritales y por su patrimonio en el extranjero.

El libro está dedicado a su familia (menos a la reina Letizia) y a todos los que le acompañaron en la transición democrática; en la introducción explica la decisión de escribir sus memorias, porque siente que le han "robado" su historia. Y, aunque dice que ha cometido "errores" y que no es "un santo", defiende su legado a un país al que llegó con solo 10 años (vivía con su familia en Portugal, donde estaban exiliados) para ser tutelado por Franco, por el que no oculta su simpatía.