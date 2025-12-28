Zonas del Distrito Central sin energía eléctrica este lunes 29 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica anunció que este lunes habrá cortes de energía eléctrica en el Distrito Central debido a trabajos de las cuadrillas en la subestación Santa Fe. En ese sentido, indicaron que se llevarán a cabo trabajos de corrección de puntos calientes en barra de 13.8 kV y que la suspensión del servicio será de 12:00 A.M. a 06:00 A.M.

Distrito Central de 12:00 a 6:00 am

Parte col. Callejas, parte sur de col. Torocagua, parte de col. Primero de Diciembre, col. Nueva Era, col. Centro América Oeste, Residencial La Fuente, col. 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro, Ciudad Lempira, col. Arturo Quezada, col. Nueva España, El Pantanal, col. El Retiro, col. Israel Norte, San Buena Ventura, parte de col. San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas aledañas.