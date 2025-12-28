Zonas del Distrito Central sin energía eléctrica este lunes 29 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica anunció que este lunes habrá cortes de energía eléctrica en el Distrito Central debido a trabajos de las cuadrillas en la subestación Santa Fe.
En ese sentido, indicaron que se llevarán a cabo trabajos de corrección de puntos calientes en barra de 13.8 kV y que la suspensión del servicio será de 12:00 A.M. a 06:00 A.M.
Distrito Central de 12:00 a 6:00 am
Parte col. Callejas, parte sur de col. Torocagua, parte de col. Primero de Diciembre, col. Nueva Era, col. Centro América Oeste, Residencial La Fuente, col. 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro, Ciudad Lempira, col. Arturo Quezada, col. Nueva España, El Pantanal, col. El Retiro, col. Israel Norte, San Buena Ventura, parte de col. San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas aledañas.
Residencial Centro América, Residencial Monte Carmelo, col. Espíritu Santo, col. Superación, col. Gracias a Dios, col. Santa Cecilia, plantel de la Columbus, El Carrizal, col. Cantarrero López, col. Lincoln, col. Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, col. Lomas del Norte, col. Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal, zonas aledañas salida del Norte, col. Smith, Jardines de El Carrizal, col. Can Juan Bosco, parte de col. Nueva Providencia y zonas aledañas.
Col. José Duarte #2, 3 y 4, col. Divino Paraíso, col. Ulloa, col. Nueva Capital, col. Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, col. José Duarte No.1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de la Laguna.
Parte de col. Torocagua, parte de col. Santa Fe, parte de la Independencia, Beneficio de Café, col. El Pedregalito, Residencial Granada, Mercado Zonal Belén, parte de col. Monseñor Fiallos, col. Las Mercedes, col. San Cristóbal, col. 3 de Mayo, col. Las Ayestas, col. Independencia, El Zapote, bo. La Flor No. 1 y 2, bo. San Martín, parte de Campo Cielo, bo. 14 de Febrero, bo. El Pastel, col. Francisco Morazán, bo. Sipile, Los Profesores, bo. El Berrinche, bo. Las Crucitas, col. La Trinidad, Centro de Salud Las Crucitas, parte bo. Bella Vista, col. Obrera y zonas aledañas.