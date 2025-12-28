Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso

Un fatal accidente de motocicletas dejó una persona muerta y varios heridos la tarde de este domingo en la carretera que de Tegucigalpa conduce al oriente del país, a la altura de San Antonio de Oriente, departamento de El Paraíso.
La víctima mortal fue identificada como Hernel Arnaldo Reyes, quien viajaba junto a su hijo cuando, según el testimonio de este último, dos motociclistas que circulaban a exceso de velocidad los impactaron de forma violenta.
“Nosotros íbamos para la aldea, veníamos de comprar, cuando la moto negra venía rebasando y me impactó a mí; la otra impactó a mi papá, que es el que está muerto”, relató entre lágrimas el joven, aún consternado por lo ocurrido.
Además dijo que tomaría justicia por su propia mano: "si yo me llego a encontrar a esos manes en el hospital, de que lo mato, los mato, porque mire lo que me hicieron".
De acuerdo con versiones preliminares, el choque involucró cuatro motocicletas.
Los otros dos conductores señalados como presuntos responsables resultaron con heridas.
Se informó que fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de la capital, donde permanecen bajo atención médica.
Hasta el momento se desconoce su estado de salud.
Tras el impacto, el tráfico vehicular quedó paralizado por cerca de una hora.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaban las pesquisas correspondientes y personal de Medicina Forense efectuaba el levantamiento del cadáver.
Las autoridades investigan las causas exactas del accidente y no descartan la imprudencia y el exceso de velocidad como factores determinantes en este nuevo hecho que enluta a una familia hondureña.
Las primeras investigaciones indican que la imprudencia y exceso de velocidad provocaron este accidente.