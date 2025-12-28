  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso

La víctima mortal fue identificada como Hernel Arnaldo Reyes, quien viajaba junto a su hijo cuando, según su testimonio, dos motociclistas que circulaban a exceso de velocidad los impactaron

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 14:35
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
1 de 12

Un fatal accidente de motocicletas dejó una persona muerta y varios heridos la tarde de este domingo en la carretera que de Tegucigalpa conduce al oriente del país, a la altura de San Antonio de Oriente, departamento de El Paraíso.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
2 de 12

La víctima mortal fue identificada como Hernel Arnaldo Reyes, quien viajaba junto a su hijo cuando, según el testimonio de este último, dos motociclistas que circulaban a exceso de velocidad los impactaron de forma violenta.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
3 de 12

“Nosotros íbamos para la aldea, veníamos de comprar, cuando la moto negra venía rebasando y me impactó a mí; la otra impactó a mi papá, que es el que está muerto”, relató entre lágrimas el joven, aún consternado por lo ocurrido.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
4 de 12

Además dijo que tomaría justicia por su propia mano: "si yo me llego a encontrar a esos manes en el hospital, de que lo mato, los mato, porque mire lo que me hicieron".

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
5 de 12

De acuerdo con versiones preliminares, el choque involucró cuatro motocicletas.

Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
6 de 12

Los otros dos conductores señalados como presuntos responsables resultaron con heridas.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
7 de 12

Se informó que fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de la capital, donde permanecen bajo atención médica.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
8 de 12

Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
9 de 12

Tras el impacto, el tráfico vehicular quedó paralizado por cerca de una hora.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
10 de 12

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaban las pesquisas correspondientes y personal de Medicina Forense efectuaba el levantamiento del cadáver.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
11 de 12

Las autoridades investigan las causas exactas del accidente y no descartan la imprudencia y el exceso de velocidad como factores determinantes en este nuevo hecho que enluta a una familia hondureña.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Imágenes del accidente de cuatro motocicletas que dejó un muerto en carretera a El Paraíso
12 de 12

Las primeras investigaciones indican que la imprudencia y exceso de velocidad provocaron este accidente.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Cargar más fotos