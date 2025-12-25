2025: El año que marcó las divisiones entre la RAE y el Instituto Cervantes

Madrid, España.- La crisis abierta entre las dos grandes instituciones de la lengua española, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE), marcó el último trimestre del año en el panorama cultural y empañó la celebración de los congresos internacionales de la lengua que ambas instituciones organizan conjuntamente desde 1997. El Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa (Perú), celebrado en octubre pasado, quedó opacado a causa de la disputa y concluyó sin que los académicos anunciaran cuál sería la siguiente sede, para 2028, como venía siendo habitual. A día de hoy, la elección de Panamá está aún en el aire.

EK26793968

La polémica se desató a causa de unas declaraciones del director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, quien el pasado 9 de octubre, durante un desayuno informativo, criticó que la RAE no esté en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias".

Continúa la hostilidad

Sus palabras sorprendieron por su hostilidad encubierta y por el momento elegido para pronunciarlas en público, a solo una semana de la inauguración del congreso de Arequipa, organizado conjuntamente por ambas instituciones junto al gobierno del país anfitrión y donde el escritor Mario Vargas Llosa iba a ser el gran homenajeado. El pleno de la RAE emitió ese mismo día un comunicado expresando su "absoluta repulsa" por esas "incomprensibles manifestaciones" que consideraron ofensivas, y defendiendo la labor realizada por Santiago Muñoz Machado en los últimos siete años al frente tanto de la RAE como de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ya en Arequipa, en la rueda de prensa previa a la inauguración del congreso, lejos de aplacarse, la tensión se disparó cuando de nuevo García Montero apuntó que las tiranteces tenían que ver con "el sucesor que está preparando la RAE", a lo que Muñoz Machado se limitó a replicar: "Ni idea". Lejos de los micrófonos, García Montero nombró, delante de periodistas, a ese supuesto sucesor: el periodista y académico Juan Luis Cebrián, quien ya disputó la dirección de la RAE a Muñoz Machado en las elecciones de 2018. Fuentes de la Academia española atribuyeron los ataques de García Montero a una "cuestión personal" suya y recordaron que faltaba más de un año para las elecciones, mientras que algunos académicos, a título individual, reaccionaron en cascada contra el director del Cervantes.

Posturas en contra