Diccionario de la Lengua Española admite en 2025 las palabras loguearse, milenial o turismofobia

Madrid, España.- Loguearse (acceder a internet mediante una identificación), milenial (generación nacida entre 1981 y 1996) o turismofobia (rechazo al turismo masivo) son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización se presentó este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE). Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, avanzó su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado. La edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026, señaló Muñoz Machado.

Hacer un simpa (España) o un pagadiós (Argentina), para irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; marcianada, en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado; comecocos, en alusión al videojuego, o biblia como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie, son otras de las novedades. También del lenguaje coloquial se reconoce una acepción nueva de brutal, con el significado de magnífico o maravilloso; chapar, en el sentido de cerrar un establecimiento, farlopa como cocaína o el acortamiento eco para denominar una ecografía. La expresión juguete roto se agrega con el significado de persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda social o profesionalmente relegado. Y buitre, como persona que persigue a otra para mantener una relación sexual pasajera.