Miroslava Cerpas intentó dejar bajo permanencia a más de 1,000 trabajadores del 911

EL HERALDO tuvo acceso a un mensaje de WhatsApp compartido por Cerpas en un chat de la institución con el fin de librarse de los señalamientos de los empleados, quienes la culpaban de no gozar de beneficios laborales con la salida de Libre del poder el pasado 27 de enero.“Por disciplina y lealtad he guardado silencio, he permitido incluso que otros se laven las manos en mi rostro, pero no será esta vez en la que asuma una responsabilidad que no me corresponde”, sentenció la exfuncionaria en el texto.Recordó que en 2024 recibió una instrucción expresa de la Administración Nacional del Servicio Civil (Ansec), para incorporar el talento humano al régimen correspondiente al ser una institución centralizada.De inmediato, Cerpas dijo que acató la instrucción y procedió a solicitar la creación de plazas y el respectivo presupuesto para asegurar la permanencia de los empleados del 911.La misiva de Cerpas, tras su salida del 911, fue acompañada con el oficio No. ANSEC-656-2024 de fecha 10 de julio de 2024, donde se detalla que debido a la carencia de un marco jurídico claro acerca de cómo girará la Dirección Nacional del SNE 911 en su relación con los empleados, y teniendo en cuenta que es un órgano adscrito a la Secretaría de la Presidencia, esta debe adherirse al Régimen de Servicio Civil.