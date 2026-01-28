Miroslava Cerpas intentó dejar bajo permanencia a más de 1,000 trabajadores del 911

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,000 empleados del Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911) se quedaron a la deriva, sin contrato, sin reconocimiento de su antigüedad y tampoco lograron la permanencia en la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre). Las autoridades salientes trataron a toda costa de dejar amarrada a su gente en esa institución del Estado, no obstante, al final quedaron completamente a la deriva, a la espera que llegue la nueva autoridad que nombre el presidente Nasry Asfura. Varios empleados apuntan a que la presidenta de la Comisión Interventora del 911, Miroslava Cerpas, nunca trabajó genuinamente en reconocer sus derechos laborales, pero la funcionaria, por medio de mensajes y actas compartidas a través de canales de mensajería, culpó a la Secretaría de Finanzas (Sefin), aduciendo que los interventores aprobaron los documentos en tiempo y forma. “Quedamos sin acuerdo, ni contrato, a la espera que lleguen las nuevas autoridades a ver que dicen”, expresó una fuente de la institución a EL HERALDO Plus, que prefirió el anonimato debido a que el futuro de su trabajo es incierto. El 911 es una pieza fundamental de la seguridad pública del Estado de Honduras, debido a que manejan el sistema de videovigilancia con el monitoreo de la cámaras de seguridad, además son los que recepcionan todo tipo de denuncias y solicitudes de emergencia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

EL HERALDO tuvo acceso a un mensaje de WhatsApp compartido por Cerpas en un chat de la institución con el fin de librarse de los señalamientos de los empleados, quienes la culpaban de no gozar de beneficios laborales con la salida de Libre del poder el pasado 27 de enero. “Por disciplina y lealtad he guardado silencio, he permitido incluso que otros se laven las manos en mi rostro, pero no será esta vez en la que asuma una responsabilidad que no me corresponde”, sentenció la exfuncionaria en el texto. Recordó que en 2024 recibió una instrucción expresa de la Administración Nacional del Servicio Civil (Ansec), para incorporar el talento humano al régimen correspondiente al ser una institución centralizada. De inmediato, Cerpas dijo que acató la instrucción y procedió a solicitar la creación de plazas y el respectivo presupuesto para asegurar la permanencia de los empleados del 911. La misiva de Cerpas, tras su salida del 911, fue acompañada con el oficio No. ANSEC-656-2024 de fecha 10 de julio de 2024, donde se detalla que debido a la carencia de un marco jurídico claro acerca de cómo girará la Dirección Nacional del SNE 911 en su relación con los empleados, y teniendo en cuenta que es un órgano adscrito a la Secretaría de la Presidencia, esta debe adherirse al Régimen de Servicio Civil.

Por política

Al final, por política no se solucionó la situación laboral de los empleados, según la versión de Cerpas, quien aseguró que no fue sino hasta 2025 que lograron la creación de las plazas. Sin embargo, la Dirección de Presupuesto de Finanzas informó que no existiría financiamiento para la institución hasta 2026, debido a que se debía salir primero con los compromisos del proceso electoral. Durante todo ese período, el personal se mantuvo bajo contratos continuos de trabajo, pero sin un régimen que les garantizara estabilidad y muchos creyeron erróneamente, señaló Cerpas, “que yo era la responsable, que me negaba a otorgar acuerdos, la realidad fue otra”.

El 5 de diciembre del año 2025, la Comisión Interventora remitió el memorándum SNE911-DAF-4669-12-2025 que contenía el presupuesto para 2026, formulado en el sistema Siafi en conjunto con la Secretaría de la Presidencia. Este era de 992.4 millones de lempiras, siendo destinado para la gerencia del SNE-911 un total de 563.8 millones de lempiras, reclamando así que ya se tenía la disponibilidad de presupuesto para dar el reconocimiento de antigüedad laboral a sus servidores públicos. En ese sentido, Cerpas afirmó que “logramos avanzar y dejar acreditado el presupuesto para el año 2026”.

En el acta No. SNE-911-CI-DN-ASE-01-2026 de la sesión extraordinaria del 5 de enero de 2026, es decir, 22 días antes de que la expresidenta Xiomara Castro entregara el poder, por unanimidad la Comisión Interventora reconoció la antigüedad de los trabajadores, agregando un listado de personas de más de 70 páginas. La intención de Cerpas era dejar asegurados un total de 1,114 personas que laboran en todas las áreas, incluyendo los médicos que prestan servicios en las ambulancias que asisten las emergencias.

Negatoria

La Administración Nacional de Servicio Civil evaluó al personal y, a través de la Presidencia, solicitaron a Finanzas que, existiendo ya presupuesto, se procediera a dar vida a las estructuras presupuestarias. Bajo estos argumentos, emitieron el reconocimiento de antigüedad, conforme a lo establecido en el PCM 30-2025, publicado el mes de octubre de 2025 en el diario oficial La Gaceta, que daba esas facultades.