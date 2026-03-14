Presidenta del Cohep insta a "bajar un poco el consumo de los combustibles" ante alzas

Tegucigalpa, Honduras.- Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), mostró su preocupación por el constante aumento al precio de los combustibles en Honduras. La titular del Cohep mencionó que el hondureño debe ir ahorrando el gasto de combustible para no sufrir más impacto en sus finanzas.

"Nos preocupa mucho ya que sabemos que es un producto que es importado, no tenemos nosotros control sobre estos precios. Debemos de ver cómo tomamos acciones como hondureños en el sentido del ahorro", indicó Gallardo. La ingeniera recalcó que el ciudadano debe iniciar "campañas de ahorro porque mientras siga la crisis con la guerra del Medio Oriente, esto puede seguir incrementando los precios". Finalmente puntualizó que "nos preocupa porque toda la cadena de producción se mueve por los combustibles y debemos de incentivar campañas de ahorro y bajar un poco el consumo de los combustibles para que las divisas no se nos vaya en la compra de los combustibles".

Aumentos

A partir del lunes 16 de marzo, la gasolina súper tendrá un nuevo precio de 113.54 lempiras tras el aumento de 4.22 lempiras.