Tomás Zambrano espera que guerra finalice para que precio a los combustibles no sigan en aumento

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), se refirió al aumento a los combustibles y la situación internacional que ha causado alzas en las últimas semanas.

El titular del Poder Legislativo espera que la guerra entre Estados, Unidos, Israel e Irán pronto concluya ya que esto impacta en el precio de los carburantes.

"Esperamos que sea corto el tema de los ataques en el Medio Oriente, en Irán, sobre todo para derrocar es dictadura en Irán a través del gobierno de Estados Unidos y sabemos que ese canal (Ormuz) genera el transporte de combustible a una buena parte del mundo y nos afecta con los precios a todo el mundo, no solo a Honduras".

Zambrano dijo que mantendrán comunicación directa con el Poder Ejecutivo para ver qué soluciones se pueden dar ante los aumentos.

"Vamos a dialogar con el Ejecutivo cómo se puede contener este tipo de incrementos porque se trabaja con Finanzas, Banco Central, Presidencia y Secretaría de Energía".

Finalmente precisó que "si ocupan que el Congreso intervenga en alguna iniciativa de ley entonces podemos ayudar".