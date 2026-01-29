Matan a disparos a un hombre en el barrio Los Pinos, en Catacamas

Catacamas, Honduras.-Un hombre falleció en las últimas horas luego de recibir varios impactos de arma en el barrio Los Pinos, de la ciudad de Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.
El fallecido fue identificado como Edwin Francisco Aplícano Rojas, de 23 años, quien se dedicaba a la albañilería.
De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 12:00 de la madrugada se escucharon varios disparos en la zona y esta mañana, las personas que llegaron al lugar encontraron la dantesca escena.
Los relatos de las personas que encontraron el cadáver del hombre, detallaron que el joven fue asesinado con saña, pues tenía la mayoría de los disparos en la cara.
Los familiares de la víctima llegaron hasta el lugar del crimen y confirmaron que se trataba de su pariente, de quien no sabían nada desde la noche del miércoles.
La escena del crimen fue acordonada por las autoridades para comenzar con las pesquisas de este nuevo crimen que llena de luto a una nueva familia hondureña.
El cadáver del hombre fue trasladado hasta la morgue de la zona para realizar la respectiva autopsia de ley, para luego entregar su cuerpo a sus familiares.