Matan a disparos a un hombre en el barrio Los Pinos, en Catacamas

Catacamas, Honduras.-Un hombre falleció en las últimas horas luego de recibir varios impactos de arma en el barrio Los Pinos, de la ciudad de Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El fallecido fue identificado como Edwin Francisco Aplícano Rojas, de 23 años, quien se dedicaba a la albañilería.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 12:00 de la madrugada se escucharon varios disparos en la zona y esta mañana, las personas que llegaron al lugar encontraron la dantesca escena.