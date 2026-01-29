Asesinan a hombre y hallan su cadáver atado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.– El cadáver de un hombre fue encontrado este jueves 29 de enero en una zona de La Ceiba, departamento de Atlántida. La víctima presentaba ataduras en pies y manos, lo que hace presumir que fue asesinada de forma violenta.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el fallecido fue identificado como Walter Nahún Videz Ruano, de 35 años de edad, originario del municipio de Balfate, departamento de Colón.