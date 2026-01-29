Los Rabanes promocionan nuevo álbum en Honduras: del rock a los ritmos urbanos

Tegucigalpa, Honduras.- Para Los Rabanes, enero parece estarse volviendo una parada obligatoria en Honduras. Justo dos años después de su última visita, los panameños regresaron a EL HERALDO en medio de una nueva promoción que “mezcla el rock latino con lo más alto de la música urbana”.

“Dos años después venimos con nuevo material, pero uno distinto. El disco anterior, ‘Los hombres también lloran’, no tenía colaboraciones, y este está lleno de invitados de lujo”, introdujo el vocalista Emilio Regueira. “La máskara” ya ha presentado dos cortes. El primero, a través del sencillo Hashtag, junto a Jowell & Randy, y más recientemente una segunda pieza, en compañía de Lennox, misma que da nombre al repertorio discográfico que incluirá, en total, siete canciones y que podría lanzarse por completo a mediados de este 2026, “en miras del Grammy americano”. “Nosotros siempre hemos hecho fusión, es algo que está dentro de nuestro ADN. En un momento dado simplemente hablamos con Lennox y le dijimos: ‘Brother, tenemos este tema que tiene que ver con esas personas que son doble cara. ¿Te montás el reading?’ Le mandamos un demo, él tiró el ‘sateo’ y básicamente así quedó”, compartió el bajista Christian “Pipón” Torres.

Este último tema, que de momento ha tenido una excelente recepción —sobre todo en Centroamérica y Puerto Rico—, acompañará las próximas presentaciones de la agrupación panameña, que montará su espectáculo en festivales y demás eventos musicales en México, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Panamá (con fechas aún sumándose a la agenda) en los próximos meses.

Además de incluir colaboraciones con Jowell & Randy, y Lennox, Los Rabanes compartieron —en primicia— que próximamente lanzarán un trabajo en conjunto con Wisin, del legendario dúo Wisin & Yandel.

La clave para seguir vigentes

Más allá del nuevo lanzamiento, la conversación también giró en torno a cómo el grupo ha logrado mantenerse vigente tras más de tres décadas de carrera. “A nosotros nos gusta innovar, hasta para nosotros mismos. Esta es una banda que no se queda quieta con un solo estilo propio, estancada allí. No, nosotros seguimos experimentando. Cada disco es algo distinto, y creo que por eso no suena aburrido”, mencionó el baterista Javier Saavedra.

A lo que Emilio agregó: “Una banda que te haga buen concierto, buen show, que sea contundente, es una banda que nunca pasa de moda”.

Su lazo con Honduras

Para finalizar, la banda compartió impresiones sobre su conexión con el público hondureño, una cercanía que han venido cultivando desde sus orígenes en la industria.