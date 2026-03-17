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Supuesto miembro de la MS-13: Franklin Ramírez, acusado de asesinar a abogado René Altamirano

Con tan solo 23 años de edad, Franklin está acusado de ser el autor material del asesinato del reconocido abogado René Altamirano. ¿Qué se sabe sobre él?

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 15:32
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Con semblante de angustia y tristeza, así se mostró el joven Franklin Ramírez Majano ante los medios de comunicación.

 Foto: EL HERALDO
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Su mirada casi siempre estuvo dirigida hacia el suelo y, pese a la insistencia de los periodistas, el joven no pronunció ni una sola palabra.

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A sus 23 años, Franklin Ramírez Majano es acusado de un grave delito en perjuicio del reconocido abogado, con vasta trayectoria en los tribunales de la zona norte. ¿Qué se sabe sobre él?

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Tras su captura, Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), manifestó que existen suficientes medios probatorios que vinculan al sospechoso con la muerte del abogado.

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Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y además ropa que supuestamente usó para cometer el crimen.

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Uno de los datos compartidos por Rolando Ponce es que Franklin sería miembro de la MS-13.

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Además, se le acusa de ser el autor material del crimen y que, por asesinar al abogado penalista René Altamirano, habría recibido más de 50,000 lempiras.

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Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, fue detenido este martes en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.

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El profesional del derecho, René Altamirano, fue asesinado el pasado 6 de febrero en el populoso barrio Medina de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
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Según las autoirdades, las personas que asesinaron al abogado estuvieron dandole seguimiento por un mes.

Foto: EL HERALDO
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