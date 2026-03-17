Revelan que habrían pagado más de L50,000 por asesinar a abogado René Altamirano

Franklin Ramírez de 23 años de edad, fue detenido este martes 17 de marzo, por suponerlo responsable de ser el autor material del asesinato del reconocido abogado René Altamirano.
Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), manifestó que existen suficientes medios probatorios que vinculan al sospechoso con la muerte del abogado.
Ponce sostuvo que hay otras dos personas requeridas por el caso, entre ellas el autor intelectual, quien habría contratado a un menor.
También indicó que se sospecha que quienes planearon este crimen estarían involucrados en la muerte de otro abogado. ¿Qué más se sabe?
Sobre el crimen de Altamirano, las autoridades han decidido aún no revelar hipótesis, puesto que la investigación sigue en marcha.
Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen. De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la MS-13.
Según las primeras líneas de investigación, y de acuerdo con Rolando Ponce, al abogado le daban seguimiento desde hacía un mes y habrían pagado más de 50,000 lempiras por el asesinato.
La detención fue ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI.
El profesional del derecho fue interceptado a plena luz del día por sujetos que se conducían en una motocicleta. Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones a solo una cuadra de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida.
El reconocido abogado fue acribillado el pasado 6 de febrero de 2026 en el populoso barrio Medina de San Pedro Sula.