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Revelan que habrían pagado más de L50,000 por asesinar a abogado René Altamirano

Altamirano era un respetado y reconocido abogado penalista, con una vasta experiencia en los tribunales de la zona norte. Nuevos detalles del crimen tras captura de un sospechoso

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 15:00
Revelan que habrían pagado más de L50,000 por asesinar a abogado René Altamirano
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Franklin Ramírez de 23 años de edad, fue detenido este martes 17 de marzo, por suponerlo responsable de ser el autor material del asesinato del reconocido abogado René Altamirano.

 Foto: EL HERALDO
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Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), manifestó que existen suficientes medios probatorios que vinculan al sospechoso con la muerte del abogado.

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Ponce sostuvo que hay otras dos personas requeridas por el caso, entre ellas el autor intelectual, quien habría contratado a un menor.

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También indicó que se sospecha que quienes planearon este crimen estarían involucrados en la muerte de otro abogado. ¿Qué más se sabe?

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Sobre el crimen de Altamirano, las autoridades han decidido aún no revelar hipótesis, puesto que la investigación sigue en marcha.

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Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen. De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la MS-13.

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Según las primeras líneas de investigación, y de acuerdo con Rolando Ponce, al abogado le daban seguimiento desde hacía un mes y habrían pagado más de 50,000 lempiras por el asesinato.

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La detención fue ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI.

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El profesional del derecho fue interceptado a plena luz del día por sujetos que se conducían en una motocicleta. Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones a solo una cuadra de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida.

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El reconocido abogado fue acribillado el pasado 6 de febrero de 2026 en el populoso barrio Medina de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
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