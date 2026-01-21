Así luce la nueva banda presidencial, obra de María de los Ángeles Moncada

María de los Ángeles Moncada mantiene viva una tradición familiar que ha vestido a la figura presidencial de Honduras durante más de tres décadas. Aquí las imágenes de esta icónica pieza.
Elaborar la banda presidencial es una tradición familiar a la que Marielos Moncada regresa cada cuatro años. Aunque su madre y su abuela ya no la acompañan, el legado se conserva a través de ella.
La modista y costurera capitalina mantiene presente, puntada a puntada, el recuerdo de su madre, Elvira Valladares (“Muñeca”), y de su abuela, Irene Francisca Landa, sus mentoras en la vida y en la costura.
"Me siento alegre, contenta y agradecida de que la gente siempre confía en mi trabajo", compartió la bordadora en una entrevista que ofreció desde la residencia que habita junto a su familia.
María de los Ángeles subrayó la importancia del trabajo realizado a mano. “No hemos hecho dos bandas iguales en más de 30 años”, afirma, agregando que "cada presidente le pone su propio sello a la pieza".
También expresó que veces, para desestresarse, "o estoy regando mis plantas o estoy bordando, esas son mis dos grandes pasiones. El bordado ha sido parte de mi vida siempre".
El escudo nacional bordado en hilos de seda es el corazón de la banda presidencial, una pieza que exige precisión absoluta y profundo respeto por los símbolos de Honduras.
A lo largo de los años, su labor ha acompañado transiciones de poder y de colores políticos, pero su trabajo se mantiene en honor a la tradición, el cariño y la calidad que lo caracteriza.
Las manos de la artesana, marcadas por años de trabajo, muestran el escudo tallado entre madejas de hilo de seda, con detalles metálicos para resaltar ciertas zonas, para hacer sombra, para dar luz. Y en cuando a la banda, va en los dos colores tradicionales, que son el blanco y el azul, elaborada en podesua.
Cada banda es personalizada según la estatura y complexión del presidente electo. El trabajo no solo implica técnica, sino también una carga emocional, al saber que la pieza será protagonista de un momento histórico para el país: la toma de posesión presidencial.
Esta legendaria pieza, ya terminada, representa la culminación de semanas de trabajo silencioso, lejos del protocolo y los reflectores. "Veo el evento por televisión, lo disfruto junto a mis hijos desde mi casa. No estoy cerrada de decir que nunca iré, porque eso no se sabe", mencionó.
Respecto al estado actual de la banda, Moncada asegura que ya se encuentra en la fase final. "Ya he recortado donde yo trabajé el bordado y entonces ya procedo a aplicar el escudo sobre el lienzo. Empiezo a bordar en sí todos los detalles", dijo.