Recomendaciones ante ingreso de frente frío que dejaría inundaciones repentinas y potentes rachas

Fuertes lluvias por el frente frío que se registra desde el martes elevarán el riesgo de inundaciones repentinas en la zona urbana norte de Honduras. A continuación algunas de las recomendaciones a tomar en cuenta.
Autoridades mantienen vigilancia ante posibles desbordamientos de ríos en el litoral Caribe, una vez que inicien a caer las primeras precipitaciones.
La alerta verde se mantiene en cinco departamentos por lluvias intensas y oleaje alterado, entre ellos el litoral atlántico como se observa en la imagen.
Crecida de ríos como el Ulúa, Aguán y Chamelecón podría generar emergencias en comunidades vulnerables.
Habitantes de zonas bajas enfrentan riesgo de inundaciones por acumulación después de las primeras horas de lluvias.
El frente frío dejará precipitaciones que podrían superar los 120 milímetros en regiones montañosas y en zonas urbanas de la zona norte del país, principalmente.
Calles y viviendas en zonas urbanas podrían verse afectadas por inundaciones repentinas, por lo que las autoridades recomiendan resguardarse en zonas elevadas a la población que vive en zonas aledañas a ríos de poco recorrido.
Autoridades recomiendan evacuar áreas de riesgo ante posibles deslizamientos e inundaciones que suelen suceder durante estos periodos de mucha lluvia.
Oleaje alterado y lluvias persistentes impactarían la costa Caribe hondureña, por lo que las embarcaciones deberán estar atentas de los anuncios de las autoridades sobre prohibiciones de navegación.
El sistema frontal provocará un marcado descenso de temperaturas, contrario a las altas temperaturas registradas las últimas dos semanas, además se prevé fuertes chubascos en el norte del país.
Otra recomendación es estar atentas a las fuertes rachas de viento que podrían alcanzar entre 20 y 40 kilómetros por hora, generando en algunas zonas caída de ramas o árboles, postes de publicidad entre otros.
Por prevención también se recomienda asegurar bien los techos de las viviendas para evitar que con las rachas de vientos salgan volando. También las autoridades recomiendan abrigar a los niños y adultos mayores.