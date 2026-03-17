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Recomendaciones ante ingreso de frente frío que dejaría inundaciones repentinas y potentes rachas

COPECO advierte sobre crecida de ríos, desbordamientos y acumulados de lluvia que podrían superar los 120 milímetros, especialmente en áreas vulnerables del Caribe.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 17:05
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Fuertes lluvias por el frente frío que se registra desde el martes elevarán el riesgo de inundaciones repentinas en la zona urbana norte de Honduras. A continuación algunas de las recomendaciones a tomar en cuenta.

 Foto ilustrativa: David Romero/EL HERALDO.
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Autoridades mantienen vigilancia ante posibles desbordamientos de ríos en el litoral Caribe, una vez que inicien a caer las primeras precipitaciones.

 Foto ilustrativa: David Romero/EL HERALDO.
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La alerta verde se mantiene en cinco departamentos por lluvias intensas y oleaje alterado, entre ellos el litoral atlántico como se observa en la imagen.

Foto: Copeco.
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Crecida de ríos como el Ulúa, Aguán y Chamelecón podría generar emergencias en comunidades vulnerables.

 Foto ilustrativa: David Romero/EL HERALDO.
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Habitantes de zonas bajas enfrentan riesgo de inundaciones por acumulación después de las primeras horas de lluvias.

 Foto: Canva.
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El frente frío dejará precipitaciones que podrían superar los 120 milímetros en regiones montañosas y en zonas urbanas de la zona norte del país, principalmente.

Foto ilustrativa: Alex Pérez/ El Heraldo.
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Calles y viviendas en zonas urbanas podrían verse afectadas por inundaciones repentinas, por lo que las autoridades recomiendan resguardarse en zonas elevadas a la población que vive en zonas aledañas a ríos de poco recorrido.

 Foto ilustrativa: Alex Pérez/ El Heraldo.
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Autoridades recomiendan evacuar áreas de riesgo ante posibles deslizamientos e inundaciones que suelen suceder durante estos periodos de mucha lluvia.

Foto ilustrativa: Copeco.
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Oleaje alterado y lluvias persistentes impactarían la costa Caribe hondureña, por lo que las embarcaciones deberán estar atentas de los anuncios de las autoridades sobre prohibiciones de navegación.

 Foto: Canva.
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El sistema frontal provocará un marcado descenso de temperaturas, contrario a las altas temperaturas registradas las últimas dos semanas, además se prevé fuertes chubascos en el norte del país.

 Foto ilustrativa cortesía: Copeco.
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Otra recomendación es estar atentas a las fuertes rachas de viento que podrían alcanzar entre 20 y 40 kilómetros por hora, generando en algunas zonas caída de ramas o árboles, postes de publicidad entre otros.

 Foto: Canva.
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Por prevención también se recomienda asegurar bien los techos de las viviendas para evitar que con las rachas de vientos salgan volando. También las autoridades recomiendan abrigar a los niños y adultos mayores.

 Foto: Canva.
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