Jowell y Randy abren su nueva gira en Puerto Rico junto a Bad Bunny

En esta nueva parte, Jowell y Randy aparecieron en el escenario vistiendo como vaqueros y rápidamente interpretaron sus temas 'Vamo abusal', 'Perreando', 'Dile la verdad', 'Las nenas lindas', 'Welcome to my crib' y 'Shorty'.

Tras estos temas, el dúo prosiguió la velada con 'Látigo', 'Na Na Nau', 'Anaranjado', 'Sin panty, María' y 'X100', para luego iniciar la siguiente sesión, 'Cartoons', en la que los protagonistas de la noche cantaron 'Hey mister', 'Suegra', 'Dale pal piso' y 'Canoa'.

Así, los veteranos reguetoneros continuaron su espectáculo con 'Cumpleaños', en el que varias aficionadas 'perreaban' con el dúo.

Luego de estas interpretaciones, el dueto presentó en el escenario a su colega y compatriota Young Miko para interpretar el tema 'Colmillo'.