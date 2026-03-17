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Aparatoso accidente de busito en San Marcos, Santa Bárbara, deja varias víctimas

Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas y si hay víctimas mortales en el percance ocurrido en la carretera CA-4

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 19:08
Aparatoso accidente de busito en San Marcos, Santa Bárbara, deja varias víctimas

​​​​​​Santa Bárbara, Honduras.- Un accidente de tránsito de un busito copaneco se registró la noche de este martes -17 de marzo- en la carretera CA-4, a pocos kilómetros del sector conocido como Los Manguitos, cerca de Macuelizo, Santa Bárbara.

En la escena, se observaron varias personas tendidas en el suelo, aparentemente sin conocimiento, mientras otros pasajeros, angustiados, lloraban y trataban de auxiliar a los afectados. Aunque se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente, según la evidencia en el lugar, el autobús de pasajeros habría volcado tras dar varias vueltas en una curva. Al momento del accidente una fuerte lluvia caía en la zona.

Autoridades locales se desplazaron al sitio para brindar atención a los heridos y coordinar el levantamiento del vehículo, mientras se investigan las causas del siniestro.

Preliminarmente, se conoce que podría haber al menos dos víctimas mortales, sin embargo, esta versión está por ser confirmada. Mientras que los heridos serían entre ocho y 10 personas, cinco de ellos de gravedad.

Piden localizar a parientes de niño

Un menor de tres añitos, que se identificó como Fernando José, fue trasladado junto con los heridos a un hospital de la zona, informó Adalberto Romero, capitán del cuerpo de Bomberos de Quimistán, por lo que urgen a familiares acudir al hospital.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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