Aparatoso accidente de busito en San Marcos, Santa Bárbara, deja varias víctimas

​​​​​​Santa Bárbara, Honduras.- Un accidente de tránsito de un busito copaneco se registró la noche de este martes -17 de marzo- en la carretera CA-4, a pocos kilómetros del sector conocido como Los Manguitos, cerca de Macuelizo, Santa Bárbara.

En la escena, se observaron varias personas tendidas en el suelo, aparentemente sin conocimiento, mientras otros pasajeros, angustiados, lloraban y trataban de auxiliar a los afectados. Aunque se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente, según la evidencia en el lugar, el autobús de pasajeros habría volcado tras dar varias vueltas en una curva. Al momento del accidente una fuerte lluvia caía en la zona.

Autoridades locales se desplazaron al sitio para brindar atención a los heridos y coordinar el levantamiento del vehículo, mientras se investigan las causas del siniestro.

Preliminarmente, se conoce que podría haber al menos dos víctimas mortales, sin embargo, esta versión está por ser confirmada. Mientras que los heridos serían entre ocho y 10 personas, cinco de ellos de gravedad.