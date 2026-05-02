Hansi Flick responde si verá el partido del Real Madrid y destaca triunfo

Pamplona, España.- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, señaló como “importante” ganar este sábado en El Sadar a Osasuna, y dejó de lado lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Espanyol.

"Muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz", reconoció el técnico alemán sobre la victoria en Pamplona.

Flick fue claro ante la posibilidad de ganar este domingo el título, dependiendo de lo que haga el Real Madrid ante el Espanyol: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero primero tiene que jugar el Real Madrid contra el Espanyol, y si ganamos, lo celebraremos”.