Lewandowski y Ferran ponen al Barça a un paso del título tras vencer a Osasuna

Pamplona, España.- Parecía que el Barcelona se retiraría de Pamplona con un punto que si bien no era mal negocio, era sinónimo de no llegar con media Liga en la bolsa para el clásico ante Real Madrid el próximo 10 de mayo, sin embargo, Lewandowski y Ferran Torres tuvieron la última palabra. En la recta final del partido en El Sadar ante el Osasuna, el polaco y 'El Tiburón' aparecieron para firmar una sufrida victoria 2-1 para un cuadro azulgrana que ya es virtual campeón de LaLiga Española. No fue un partido fácil para los de Hansi Flick, que en la primera parte sufrieron los embates de un conjunto local que salió en búsqueda del triunfo en una cancha en donde tumbó al Real Madrid a principios de año, no obstante, se toparon con un muro llamado Joan García.

El portero llegado para esta temporada fue el mejor futbolista del Barcelona en gran tramo del partido con espectaculares atajadas que seguramente mantienen el debate en España sobre si tiene que ser titular en el Mundial 2026 con "La Roja". Muy poco de los catalanes en una primera parte en donde atacaron muy poco y estuvieron envueltos en la polémica tras una acción en el área entre Joao Cancelo y Budimir.

Lewandowski y Ferran sentencian LaLiga

En la segunda parte los de Hansi Flick corrigieron muchos aspectos en relación con los primeros 45 minutos y fueron más incisivos en ataque, aunque sin tener mayor profundidad en el último cuarto de cancha. Pero todo eso cambió a los 81 minutos, cuando un iluminado Marcus Rashford acarició el balón y mandó un preciso centro a Robert Lewandowski, que con un soberbio testarazo venció al portero Sergio Herrera y marcaba un gol con sabor a título.

Anotación muy especial para el polaco, que estaría disputando sus últimos partidos con la camiseta azulgrana y busca cerrar su etapa en Can Barça ganando un título más. Pero la fiesta no terminó ahí. Tan solo cinco minutos después Ferrán Torres ingresó solo al área rival, se enfiló ante la portería y con una gran definición marcaba un 0-2 que prácticamente escribía el nombre del Barcelona en la copa.