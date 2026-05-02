Jugador de Real Madrid no jugará más con Arbeloa: "He pedido no tener relación"

Madrid, España.- Si bien todo parece indicar que la etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid está por llegar a su fin, en las últimas horas ha salido a la luz la discusión del técnico español con un futbolista del cuadro merengue.
De acuerdo con diferentes medios españoles, Arbeloa habría tenido una fuerte discusión con Dani Ceballos, futbolista que incluso habría pedido no tener ningún tipo de relación con el nacido en Salamanca y tendría todo listo para abandonar el club blanco en el próximo mercado de fichajes.
"He pedido al entrenador no tener relación", habría dicho Ceballos al referirse sobre la situación con Arbeloa. La tensión entre ambos no era nada nuevo, sin embargo, escaló a mayores el pasado 24 de abril cuando el mediocampista se quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Betis.
Arbeloa sale al paso
Álvaro Arbeloa no se quedó callado y en la conferencia de prensa previo a enfrentar al Espanyol se refirió a la polémica, aunque evitó entrar en mayores detalles.
“No entro en debates públicos con las situaciones con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en este vestuario y lo primero que aprendí es que las cosas se quedan en el vestuario. Lo llevo desde hace 20 años y lo mantengo”, declaró el entrenador del Real Madrid.
Los merengues visitan el domingo al Espanyol en un partido en donde están obligados a ganar si quieren mantenerse "vivos" en LaLiga antes de enfrentar al Barcelona en el clásico. Arbeloa dará a conocer la lista el en las próximas horas, no obstante, es casi un hecho de que Ceballos no estará convocado.