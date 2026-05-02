Jugador de Real Madrid no jugará más con Arbeloa: "He pedido no tener relación"

Madrid, España.- Si bien todo parece indicar que la etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid está por llegar a su fin, en las últimas horas ha salido a la luz la discusión del técnico español con un futbolista del cuadro merengue.

De acuerdo con diferentes medios españoles, Arbeloa habría tenido una fuerte discusión con Dani Ceballos, futbolista que incluso habría pedido no tener ningún tipo de relación con el nacido en Salamanca y tendría todo listo para abandonar el club blanco en el próximo mercado de fichajes.

"He pedido al entrenador no tener relación", habría dicho Ceballos al referirse sobre la situación con Arbeloa. La tensión entre ambos no era nada nuevo, sin embargo, escaló a mayores el pasado 24 de abril cuando el mediocampista se quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Betis.