Francisco Molina y Francis Hernández regresan a Honduras tras gira por Europa

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro de la Selección de Honduras comienza a tomar forma con pasos firmes fuera del país. Tras un mes de intensa agenda en Europa, el director de selecciones, Francis Hernández, y el seleccionador nacional, José Francisco Molina, regresaron al territorio catracho con una misión clara: ampliar el universo de talento disponible para la Bicolor. Durante su estadía en el viejo continente, luego del encuentro amistoso frente a Perú del 31 de marzo, ambos sostuvieron reuniones, acercamientos y charlas con jóvenes futbolistas de origen hondureño que militan en diferentes clubes europeos. La intención es clara: identificar prospectos que puedan ser considerados a corto y mediano plazo en los distintos procesos de selecciones, desde la Sub-17 hasta la Mayor.

Este trabajo de visorías y contactos forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer todas las categorías, incluyendo Sub-20 y Sub-23, apostando por una base más amplia y competitiva de jugadores con proyección internacional. Uno de los elementos que más captó la atención fue Keyrol Figueroa, talento nacido en Tegucigalpa de 19 años que milita en el Liverpool Sub-21 y ha destacado a base de goles. Además, ha vestido la camisa de Estados Unidos a nivel de selecciones menores. De regreso, la Federación de Fútbol de Honduras dio a conocer que la agenda no se detiene. Hernández y Molina estarán presentes este domingo 3 de mayo en el compromiso entre Génesis FC y Motagua en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde continuarán evaluando talento local en el marco del torneo Clausura.