Cossette López denuncia rastreo ilegal contra su hija a través del RNP

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció a través de sus redes oficiales un rastreo ilegal contra su hija a través del Registro Nacional de las Personas (RNP), advirtiendo que tomará medidas legales. La publicación de la funcionaria surgió luego de que diversos perfiles afines al partido Libertad y Refundación (Libre) hicieran públicos datos sobre el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta y su familia. "Los sistemas del RNP son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas? Dos menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar, como si fuera delito que haya dos niñas que son hermanitas", cuestionó la funcionaria a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el pronunciamiento de López, hay personas interesadas en filtrar información de sus hijas para alimentar campañas de difamación. "Cuando eso hubiera contradicho sus difamaciones sobre la paternidad de mi hija, no lo publicaron... porque lo único que les interesa es hacer daño", agregó López. La consejera del CNE recordó a los responsables que los sistemas del RNP son "auditables y trazables", y que cada usuario que ingresa a la base de datos es individual y verificable. Cossette López concluyó su mensaje advirtiendo que tomará medidas legales en contra de quienes atenten contra la integridad e imagen de su familia. "Cuándo los lleve a la Fiscalía de la Niñez y a todas las instancias, no vengan a hacerse las víctimas. Son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia".

Por su parte, el Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció que: "se realizará una auditoria forense integral de todos los accesos relacionados, incluyendo los efectuados por las instituciones que interoperan con el RNP, con el propósito de identificar responsabilidades conforme a la legislación vigente".

Implicaciones de vulnerar datos de menores

El artículo 32 del Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras se refiere al derecho de la propia imagen y la divulgación contra datos personales de menores, aunque estén involucrados en infracciones, advirtiendo multas. "Quien autorice, facilite o permita la publicación, reproducción, exposición, venta, distribución o utilización de cualquier información que violente lo dispuesto por esta norma, será sancionado con una multa de 5,000 a 50,000 lempiras, atendida la gravedad de la infracción", dice parte del artículo en mención. El artículo 197.1 del Código Penal castiga con prisión de uno a cuatro años a quien, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, se apodere de papeles, mensajes o documentos personales.