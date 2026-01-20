  1. Inicio
“Los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”: Cossette en entrega de credenciales del PN

Durante la entrega de credenciales a diputados electos del PN, la consejera del CNE, Cossette López, pronunció un discurso en el que defendió su gestión y celebró los resultados electorales

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 17:11
 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Fue la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien entregó las credenciales a los diputados electos del Partido Nacional y ofreció un emotivo discurso ante los presentes.

En el búnker del Partido Nacional, López se mostró orgullosa del trabajo realizado y aseguró que no cometió “una sola ilegalidad” por la que tenga que agachar la cabeza y afirmó que “hemos triunfado y deben respetarlo”.

“Es un honor para mí estar con ustedes y es una gran alegría; sin lugar a dudas, somos un gran equipo”, expresó López durante su intervención.

Asimismo, sostuvo que “nos tocó ganar no solo las elecciones, nos tocó además defender la democracia del país y lo hemos logrado juntos”.

Cossette López entrega credenciales a los diputados electos del Partido Nacional

Agregó que los resultados del proceso electoral han sido fruto de un esfuerzo compartido. “Han sido diferentes trincheras; me daba envidia, pero no podía estar yo en campaña porque no podía, y creo que, sin lugar a dudas, tenemos un sitial de honor en el país”, manifestó.

“Existimos y tenemos larga vida para más, que viva nuestro partido”, dijo entre aplausos de los nacionalistas presentes.

Seguidamente, afirmó: “Nosotros hacemos las cosas mejor y al que me diga que no es cierto se lo puedo decir en su cara. Por supuesto que hacemos las cosas de mejor manera y tratamos de honrar nuestros compromisos. Sí, somos diferentes”.

López llegó al búnker del Partido Nacional y entregó las credenciales a los diputados electos, señalando: “Aquí están sus credenciales, que nos han costado literalmente sangre, sudor y lágrimas”.

Finalmente, invitó al partido a no caer en la confrontación. “No dejemos que las líneas de confrontación nos roben. Nosotros vamos a ser portadores de paz y desarrollo, muy contrario a lo que nos han venido trayendo; los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”.

Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

