“Los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”: Cossette en entrega de credenciales del PN

Tegucigalpa, Honduras.- Fue la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien entregó las credenciales a los diputados electos del Partido Nacional y ofreció un emotivo discurso ante los presentes.
En el búnker del Partido Nacional, López se mostró orgullosa del trabajo realizado y aseguró que no cometió “una sola ilegalidad” por la que tenga que agachar la cabeza y afirmó que “hemos triunfado y deben respetarlo”.
“Es un honor para mí estar con ustedes y es una gran alegría; sin lugar a dudas, somos un gran equipo”, expresó López durante su intervención.
Asimismo, sostuvo que “nos tocó ganar no solo las elecciones, nos tocó además defender la democracia del país y lo hemos logrado juntos”.
Agregó que los resultados del proceso electoral han sido fruto de un esfuerzo compartido. “Han sido diferentes trincheras; me daba envidia, pero no podía estar yo en campaña porque no podía, y creo que, sin lugar a dudas, tenemos un sitial de honor en el país”, manifestó.
“Existimos y tenemos larga vida para más, que viva nuestro partido”, dijo entre aplausos de los nacionalistas presentes.
Seguidamente, afirmó: “Nosotros hacemos las cosas mejor y al que me diga que no es cierto se lo puedo decir en su cara. Por supuesto que hacemos las cosas de mejor manera y tratamos de honrar nuestros compromisos. Sí, somos diferentes”.
López llegó al búnker del Partido Nacional y entregó las credenciales a los diputados electos, señalando: “Aquí están sus credenciales, que nos han costado literalmente sangre, sudor y lágrimas”.
Finalmente, invitó al partido a no caer en la confrontación. “No dejemos que las líneas de confrontación nos roben. Nosotros vamos a ser portadores de paz y desarrollo, muy contrario a lo que nos han venido trayendo; los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”.