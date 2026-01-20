“Los preferimos en las calles que en la Casa de Gobierno”: Cossette en entrega de credenciales del PN

Tegucigalpa, Honduras.- Fue la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien entregó las credenciales a los diputados electos del Partido Nacional y ofreció un emotivo discurso ante los presentes.

En el búnker del Partido Nacional, López se mostró orgullosa del trabajo realizado y aseguró que no cometió “una sola ilegalidad” por la que tenga que agachar la cabeza y afirmó que “hemos triunfado y deben respetarlo”.

“Es un honor para mí estar con ustedes y es una gran alegría; sin lugar a dudas, somos un gran equipo”, expresó López durante su intervención.

Asimismo, sostuvo que “nos tocó ganar no solo las elecciones, nos tocó además defender la democracia del país y lo hemos logrado juntos”.