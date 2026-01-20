Cossette López entrega credenciales a los diputados electos del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- En un ambiente marcado por la expectativa y el reencuentro entre figuras experimentadas y nuevos rostros, los diputados electos del Partido Nacional acudieron la tarde de hoy martes al búnker para recibir sus credenciales que los acreditan oficialmente para el período legislativo 2026-2030. Se trata de un total de 49 diputados propietarios y 49 suplentes, electos en los comicios generales del pasado 30 de noviembre, quienes llegaron desde distintos departamentos del país. En el lugar se observaron caras nuevas, pero también legisladores que ya acumulan varios períodos en el Congreso Nacional, reflejando una bancada combinada entre experiencia y renovación. La entrega de credenciales estará a cargo de la consejera del CNE, Cossette López.

La acreditación es clave, ya que permitirá a los diputados ingresar al hemiciclo y participar en la sesión donde se conformará la junta directiva provisional del Legislativo. El diputado electo por primera vez, Arnold Burgos, calificó el momento como un paso trascendental para la bancada nacionalista y recordó que este proceso se realiza a escasas horas de la sesión legislativa. "Estamos recibiendo las credenciales los 49 diputados propietarios y suplentes del Partido Nacional, algo que nunca antes había ocurrido tan cerca de la conformación de la junta directiva provisional", expresó. Burgos también recordó que estas elecciones fueron objeto de intentos de anulación por parte del partido oficialista, pero aseguró que el resultado fue ratificado en las urnas. "Aquí estamos para recibir estas acreditaciones que nos permitirán ingresar mañana al Congreso Nacional y juramentar la junta directiva provisional", señaló. De acuerdo con el calendario legislativo, la sesión para la conformación provisional será breve, tras lo cual los diputados regresarán al Congreso el viernes 23 de enero para ratificar en ley la junta directiva definitiva.