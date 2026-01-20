  1. Inicio
¿Quién será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional?: Esto es lo que se sabe

Con la llegada de los nuevos diputados que ocuparán el hemiciclo legislativo, también se renuevan cargos clave como los jefes de bancada. Estos son los nombres que suenan en el PN

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 14:08
¿Quién será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional?: Esto es lo que se sabe

En medio del relevo de autoridades y la acreditación de funcionarios electos, el Congreso Nacional se prepara para una nueva conformación de liderazgos.

 Foto: Cortesía- EH

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados y alcaldes electos de los diferentes partidos políticos están recibiendo este martes 20 de enero sus credenciales, con las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) los acredita formalmente para ejercer un cargo de elección popular.

A tempranas horas de este día se inició el proceso con el Partido Liberal, donde se registraron disturbios protagonizados por colectivos de Libertad y Refundación (Libre), quienes habrían agredido a Rolando Contreras, hermano del actual alcalde liberal de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

Para las 2:00 de la tarde, varios diputados electos del Partido Nacional se congregaban en el búnker a la espera de que el CNE les entregara sus credenciales.

Honduras vive una semana decisiva marcada por el cambio de autoridades en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en las municipalidades.

Con la llegada de los nuevos diputados que ocuparán el hemiciclo legislativo, también se renuevan cargos clave como la presidencia del Congreso Nacional y las jefaturas de bancada.

En el caso del Partido Nacional, ya se ha ratificado que Tomás Zambrano es su candidato para presidir el Congreso Nacional, mientras que en el Partido Liberal, hasta el momento, se perfilan Yuri Sabas y Marlon Lara.

Sobre el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional, el diputado suplente Mario Reyes, uno de los voceros de esa fuerza política, sostuvo que ya suenan varios nombres para asumir el puesto que dejaría Tomás Zambrano.

“Se manejan algunos nombres, pero esperemos reunirnos en horas de la noche y que la mayoría lo decida”, dijo Reyes.

Al consultarle si el cargo está entre el diputado electo Kilvett Bertrand y Eder Mejía, respondió: “Ambos se mencionan, uno de ellos va a ser”.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

