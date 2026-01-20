¿Quién será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional?: Esto es lo que se sabe

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados y alcaldes electos de los diferentes partidos políticos están recibiendo este martes 20 de enero sus credenciales, con las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) los acredita formalmente para ejercer un cargo de elección popular. A tempranas horas de este día se inició el proceso con el Partido Liberal, donde se registraron disturbios protagonizados por colectivos de Libertad y Refundación (Libre), quienes habrían agredido a Rolando Contreras, hermano del actual alcalde liberal de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

Para las 2:00 de la tarde, varios diputados electos del Partido Nacional se congregaban en el búnker a la espera de que el CNE les entregara sus credenciales. Honduras vive una semana decisiva marcada por el cambio de autoridades en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en las municipalidades. Con la llegada de los nuevos diputados que ocuparán el hemiciclo legislativo, también se renuevan cargos clave como la presidencia del Congreso Nacional y las jefaturas de bancada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el caso del Partido Nacional, ya se ha ratificado que Tomás Zambrano es su candidato para presidir el Congreso Nacional, mientras que en el Partido Liberal, hasta el momento, se perfilan Yuri Sabas y Marlon Lara.