Así llegaron los diputados electos del Partido Nacional a retirar sus credenciales

Abrigados y con un rostro de alegría, así acudieron los diputados electos para el período 2026-2030 del Partido Nacional (PN) a su búnker para retirar sus credenciales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes —20 de enero— la entrega de credenciales a los diputados que resultaron electos en las urnas.
Tanto los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) recibirán las credenciales que los acreditan oficialmente como nuevos legisladores.
En el caso del Partido Nacional, la entrega fue convocada para después de las 2:00 de la tarde en su búnker.
Diputados electos como Lissi Cano, Kilvett Bertrand, Antonio “Toño” Rivera y Roberto Cosenza permanecieron en el lugar a la espera de recibir sus credenciales.
Algunos legisladores vistieron de manera formal, con saco y corbata, mientras que otros optaron por un atuendo más casual, como sudaderas y pantalón.
La alegría entre los nuevos congresistas era evidente; sonrisas y conversaciones distendidas se mantuvieron constantes durante la jornada.
Cabe recordar que las credenciales únicamente se entregan de forma personal, es decir, no se aceptan representantes. El único requisito es presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI).
La jornada de acreditación se extenderá hasta las 7:00 de la noche, una vez concluida la entrega de credenciales a los diputados del partido Libre.
El Partido Nacional será la fuerza con mayor número de diputados en el Congreso Nacional durante los próximos cuatro años, con 41 legisladores; el Partido Liberal contará también con 41, mientras que Libre tendrá 35.