Así llegaron los diputados electos del Partido Nacional a retirar sus credenciales

Abrigados y con una sonrisa en el rostro acudieron los diputados del Partido Nacional a su búnker, donde el CNE les entregará sus credenciales como nuevos legisladores

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 15:34
1 de 10

Abrigados y con un rostro de alegría, así acudieron los diputados electos para el período 2026-2030 del Partido Nacional (PN) a su búnker para retirar sus credenciales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
2 de 10

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes —20 de enero— la entrega de credenciales a los diputados que resultaron electos en las urnas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
3 de 10

Tanto los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) recibirán las credenciales que los acreditan oficialmente como nuevos legisladores.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
4 de 10

En el caso del Partido Nacional, la entrega fue convocada para después de las 2:00 de la tarde en su búnker.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
5 de 10

Diputados electos como Lissi Cano, Kilvett Bertrand, Antonio “Toño” Rivera y Roberto Cosenza permanecieron en el lugar a la espera de recibir sus credenciales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
6 de 10

Algunos legisladores vistieron de manera formal, con saco y corbata, mientras que otros optaron por un atuendo más casual, como sudaderas y pantalón.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
7 de 10

La alegría entre los nuevos congresistas era evidente; sonrisas y conversaciones distendidas se mantuvieron constantes durante la jornada.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
8 de 10

Cabe recordar que las credenciales únicamente se entregan de forma personal, es decir, no se aceptan representantes. El único requisito es presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI).

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
9 de 10

La jornada de acreditación se extenderá hasta las 7:00 de la noche, una vez concluida la entrega de credenciales a los diputados del partido Libre.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
10 de 10

El Partido Nacional será la fuerza con mayor número de diputados en el Congreso Nacional durante los próximos cuatro años, con 41 legisladores; el Partido Liberal contará también con 41, mientras que Libre tendrá 35.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
