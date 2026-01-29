  1. Inicio
Un reconocido ganadero era hombre asesinado tras bajarse de su carro en Copán

Según primeros indicios, los criminales esperaban a Edwin Omar Peña García en la plaza comercial de La Entrada, donde recibió 12 balazos

Edwin Omar Peña García es el nombre del ganadero asesinado en La Entrada, Copán.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- La muerte violenta de un ganadero ha conmocionado a la población de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, luego de que desconocidos lo atacaran a balazos la tarde del martes 27 de enero, cuando descendía de su vehículo en una plaza comercial de esa localidad.

La víctima fue identificada como Edwin Omar Peña García, de 38 años de edad, originario y residente de la aldea Quebrada Seca, en el municipio de Nueva Arcadia. Era una persona conocida en la zona, ya que además de dedicarse a la ganadería, también era comerciante.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:20 pm. Según el informe, Peña García se estacionó en el área de parqueo de la plaza comercial y, al momento de bajar de su automóvil, varios individuos se le acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones.

Las autoridades presumen que los atacantes ya lo estaban esperando en el lugar. Agentes policiales que llegaron a la escena trasladaron a la víctima en una patrulla a un centro de asistencia privado, debido a que aún presentaba signos vitales.

Sin embargo, los médicos informaron que falleció en el trayecto, producto de la gravedad de las heridas causadas por los impactos de bala.

Móvil del crimen

El cuerpo del comerciante y ganadero presentó 12 impactos de bala, informó Medicina Forense durante el levantamiento cadavérico.

En relación con las diligencias investigativas, agentes asignados al caso señalaron que, por la forma en que se perpetró el ataque, una de las principales hipótesis es un posible ajuste de cuentas, derivado de enemistades. Los próximos días se obtendrán datos que conducirán a la captura de los responsables”, declaró un investigador policial.

