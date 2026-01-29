Cuatro muertos en accidentes de tránsito en las últimas horas en Honduras

Una de las tragedias se dio en la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona oriental, a la altura del sector de Guayabillas, donde colisionaron cuatro motocicletas y el resultado fue un muerto y un herido de gravedad.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en diferentes partes del país, entre ellos dos en tragedias de motociclistas.

El fallecido fue identificado como Erner Arnaldo Lanza Reyes, de 47 años de edad, originario y residente en Ojo de Agua, El Paraíso. Mientras que en el mismo percance otro conductor de moto resultó herido y trasladado a un centro asistencial.

Otro hombre falleció a eso de las 2:00 de la madrugada de ayer miércoles en el puente a desnivel de la colonia El Prado, cuando se transportaba en su motocicleta y colisionó de frente con una camioneta.

El fallecido fue identificado como Yodin Ariel Murillo, de 32 años de edad, quien trabajaba como guardia de seguridad. Debido al fuerte impacto falleció casi al instante y quedó en medio de uno de los carriles del puente a desnivel.

Otra tragedia se registró a eso de las 11:00 de la mañana en el caserío La Ruda en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, donde un vehículo pick-up que circulaba con 12 personas a bordo fue a caer a una hondonada.