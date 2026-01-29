  1. Inicio
Siguen suspendidas las clases presenciales en Atlántida por alerta amarilla

Esta medida se debe a la permanencia de la alerta amarilla declarada en esta zona del país, que ya registra más de un centener de damnificados

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 10:38
El Cuerpo de Bomberos realiza rescates de las personas que se han quedado atrapadas en sus casas por las inundaciones.

 Foto: Cortesía Bomberos

Atlántida, Honduras.-La Dirección Departamental de Educación de Atlántida anunció que este jueves 29 de enero continúan suspendidas las labores presenciales en todos los centros educativos del departamento.

En un comunicado afirmaron que esta medida se debe a la permanencia de la alerta amarilla declarada por Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

La medida aplica tanto para instituciones educativas gubernamentales y no gubernamentales, así como para las instancias administrativas de la Dirección Departamental y de las direcciones municipales y distritales de educación en los ocho municipios de Atlántida.

Lluvias dejan comunidades bajo el agua y 138 albergados en Atlántida

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se basa en el Boletín de Alerta número 004-2026, emitido por Copeco, ante las condiciones climáticas adversas que afectan la zona norte del país.

Las autoridades educativas instruyeron a los centros educativos a continuar el desarrollo de las actividades académicas bajo la modalidad virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la vida y la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, se recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a los comunicados oficiales que emitan tanto la Dirección Departamental de Educación como Copeco, ante posibles cambios en las disposiciones.

Masa de aire frío deja lluvias y temperaturas frescas este jueves 29

