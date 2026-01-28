Masa de aire frío deja lluvias y temperaturas frescas este jueves 29

Tegucigalpa, Honduras.-La masa de aire frío continúa influyendo este jueves 29 de enero sobre el territorio hondureño, dejando cielos nublados, temperaturas frescas y lluvias en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias y chubascos se concentrarán en las regiones del norte y noroccidente, donde las condiciones inestables persistirán a lo largo del día.
Para la zona central y occidental del país se esperan precipitaciones débiles y aisladas, así como presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores.
En contraste, la región sur mantendrá condiciones mayormente secas, sin lluvias significativas, según el reporte del pronosticador de turno.
En cuanto al estado del mar, Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos, detalló que “para el Golfo de Fonseca” se esperan oleajes de “1 a 3 pies”, mientras que en el litoral Caribe el oleaje será de “3 a 5 pies hasta máximos de 7 pies para la parte del norte de Islas de la Bahía y Colón”.
Las temperaturas para el Distrito Central oscilarán entre los 16 C° como mínima y 22 C° como máxima, manteniendo un ambiente fresco durante gran parte del día.
En la región central se prevén temperaturas máximas de 24 C° y mínimas de 18 C°, mientras que la región occidental registrará máximas de 26 C° y mínimas que descenderán hasta los 12 C°.
Para el norte del país, las temperaturas alcanzarán máximas de 25 C° y mínimas de 20 C°, en tanto que en la región oriental se esperan máximas de 28 C° y mínimas de 18 C°.
En la región insular, las temperaturas se mantendrán entre los 24 C° y 26 C°, mientras que el sur del país continuará con el clima más cálido, con máximas de 36 C° y mínimas de 24 C°, de acuerdo con el informe de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).