Masa de aire frío deja lluvias y temperaturas frescas este jueves 29

Tegucigalpa, Honduras.-La masa de aire frío continúa influyendo este jueves 29 de enero sobre el territorio hondureño, dejando cielos nublados, temperaturas frescas y lluvias en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias y chubascos se concentrarán en las regiones del norte y noroccidente, donde las condiciones inestables persistirán a lo largo del día.

Para la zona central y occidental del país se esperan precipitaciones débiles y aisladas, así como presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores.

En contraste, la región sur mantendrá condiciones mayormente secas, sin lluvias significativas, según el reporte del pronosticador de turno.

En cuanto al estado del mar, Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos, detalló que “para el Golfo de Fonseca” se esperan oleajes de “1 a 3 pies”, mientras que en el litoral Caribe el oleaje será de “3 a 5 pies hasta máximos de 7 pies para la parte del norte de Islas de la Bahía y Colón”.