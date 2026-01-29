Cocodrilo ataca a pescador en el río Guayape, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre que se encontraba pescando en el río Guayape, a la altura del Paso del Burro, en el municipio de Catacamas, en Olancho, fue atacado por un cocodrilo.
Se conoció que el hombre recibió una fuerte mordida en la mano derecha y actualmente se encuentra recuperándose, pero afirmó que fue su agilidad el que lo salvó de no quedarse sin mano.
El hombre detalló que el ataque ocurrió cuando lanzó su red de pesca y cuando la sacó, el reptil venía atrapado en ella y fue ahí cuando le lanzó el mordisco.
Ante este ataque, los pobladores del sector de Guayape piden a las personas estar atentas y evitar nadar en el río, pues en las últimas semanas los avistamientos de estos animales han incrementado.
"Tengamos un poco de precaución a los que les gusta venir en Semana Santa a este río porque se han multiplicado estos animales", afirmó don Desiderio Reyes, un poblador del sector,
El también ambientalista afirmó que han estado atacando al ganado, pero sobre todo a los terneros, por lo que pide a los padres de los menores que caminan por la zona les piden tener más precaución.
"Ya tuvimos una advertencia del ataque de estos animales y eso es lo que más se está tratando de evitar en la población", afirmó.