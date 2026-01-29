Cocodrilo ataca a pescador en el río Guayape, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre que se encontraba pescando en el río Guayape, a la altura del Paso del Burro, en el municipio de Catacamas, en Olancho, fue atacado por un cocodrilo.

Se conoció que el hombre recibió una fuerte mordida en la mano derecha y actualmente se encuentra recuperándose, pero afirmó que fue su agilidad el que lo salvó de no quedarse sin mano.

El hombre detalló que el ataque ocurrió cuando lanzó su red de pesca y cuando la sacó, el reptil venía atrapado en ella y fue ahí cuando le lanzó el mordisco.

Ante este ataque, los pobladores del sector de Guayape piden a las personas estar atentas y evitar nadar en el río, pues en las últimas semanas los avistamientos de estos animales han incrementado.