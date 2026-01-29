María Antonieta Mejía sobre medidas en Salud: “Son temporales para salvar vidas”

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la decisión del presidente Nasry Asfura de dirigir de manera directa la Secretaría de Salud (Sesal) es una medida "temporal e inmediata" para salvar vidas, ante el deterioro que enfrenta el sistema sanitario del país.
“No se trata de una privatización de la salud, sino medidas inmediatas temporales para salvar vidas, mientras se ordena y moderniza el sistema de salud público”, aclaró Mejía, en medio de los cuestionamientos generados tras el anuncio del Ejecutivo.
La medida fue confirmada el miércoles -28 de enero- por el secretario de Estado de Comunicación y Estrategia, José Argueta, quien informó que Asfura llevará el control de la Sesal "con un equipo conformado por sus designados presidenciales”.
Ante ello, Mejía explicó que aunque la crisis del sistema de salud no es reciente, la alta mora quirúrgica que existe obliga a tomar decisiones urgentes.
“Esto no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás, no obstante, ahorita hay una preocupación que queremos fortalecer los quirófanos, pero no lo podemos hacer de forma pareja al tener una alta mora quirúrgica”, señaló.
En ese sentido, defendió el uso de alianzas público-privadas como una alternativa transitoria para atender a pacientes que llevan meses, e incluso años, esperando una cirugía.
“Mientras fortalecemos el tema de salud, infraestructura y logística, por otro lado, damos prioridad a alianzas estratégicas para salvar las vidas humanas que están pendientes de operación”, afirmó.
Según Mejía, ya se ha comenzado a contactar a pacientes en lista de espera para informarles que existen cupos disponibles para ser intervenidos quirúrgicamente, como parte de estas acciones de emergencia.
Las autoridades han reiterado que estas decisiones no buscan privatizar el sistema de salud, sino responder de forma inmediata a una crisis que pone en riesgo la vida de miles de hondureños.