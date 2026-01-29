María Antonieta Mejía sobre medidas en Salud: “Son temporales para salvar vidas”

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la decisión del presidente Nasry Asfura de dirigir de manera directa la Secretaría de Salud (Sesal) es una medida "temporal e inmediata" para salvar vidas, ante el deterioro que enfrenta el sistema sanitario del país.

“No se trata de una privatización de la salud, sino medidas inmediatas temporales para salvar vidas, mientras se ordena y moderniza el sistema de salud público”, aclaró Mejía, en medio de los cuestionamientos generados tras el anuncio del Ejecutivo.

La medida fue confirmada el miércoles -28 de enero- por el secretario de Estado de Comunicación y Estrategia, José Argueta, quien informó que Asfura llevará el control de la Sesal "con un equipo conformado por sus designados presidenciales”.