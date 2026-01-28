Declaran culpable a séptimo policía que robó L14 millones a prestamista

Tegucigalpa, Honduras.- Por participar en el robo de 14 millones de lempiras, un policía activo fue declarado culpable del delito de por el robo con fuerza e intimidación contra un prestamista en la ciudad de San Pedro Sula.

Se trata del agente de la Policía Nacional (PN), Rigoberto Ramos, quien junto a dos oficiales de rango subinspector y cuatro agentes más de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a San Pedro Sula, cometieron un asalto en la residencia de un prestamista, en la residencial Los Alpes, de esa ciudad.

La presidenta de la Sala del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció la causa, en el fallo detalló que se cumplió uno de los elementos del tipo penal de robo. Lo que con prueba lícita fue debidamente acreditado en juicio.