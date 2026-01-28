Declaran culpable a séptimo policía que robó L14 millones a prestamista

Tegucigalpa, Honduras.- Por participar en el robo de 14 millones de lempiras, un policía activo fue declarado culpable del delito de por el robo con fuerza e intimidación contra un prestamista en la ciudad de San Pedro Sula.
Se trata del agente de la Policía Nacional (PN), Rigoberto Ramos, quien junto a dos oficiales de rango subinspector y cuatro agentes más de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a San Pedro Sula, cometieron un asalto en la residencia de un prestamista, en la residencial Los Alpes, de esa ciudad.
La presidenta de la Sala del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció la causa, en el fallo detalló que se cumplió uno de los elementos del tipo penal de robo. Lo que con prueba lícita fue debidamente acreditado en juicio.
"Nos permite entonces arribar a la certeza de que el señor Rigoberto Ramos sí participó en ejecutar el delito de robo con fuerza e intimidación en perjuicio del señor Hilton Velázquez. Éste con conocimiento de que los objetos sustraídos eran de ajena pertenencia, decidió ejecutar esta acción contraria a la ley", precisó la jueza.
Culpable de varios delitos
Por unanimidad de votos, el tribunal falló: declarar la responsabilidad penal de Rigoberto Ramos como coautor de los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público, privación de libertad agravada y falsificación de documentos públicos y mercantiles.
Además, de robo con fuerza e intimidación en perjuicio de la administración pública, la inviolabilidad domiciliaria de Eduardo Noé Quintanilla, Mynor Maudiel Sabillón y la fe pública de Hilton Rodolfo Velázquez.
De igual manera, se ordenó Ramos continúe cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva que se ha impuesto por esta causa y se señaló fecha de audiencia de individualización de pena para el día viernes, 3 de febrero, a la 1:30 de la tarde en la misma sala de audiencias.
Los otros ya condenados son: los subinspectores Emerson Gabriel Castillo Martínez y Brayan Emmanuel Mejía Vásquez, y los agentes Omar Daniel Paguaga Sevilla, Luis Gustavo Martínez Estrada, Félix Manuel Hernández Bonilla y Enar Moisés Ramos Ochoa; estos se declararon culpables en una audiencia de procedimiento abreviado, en mayo de 2025.