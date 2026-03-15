Accidente en Potrerillos deja a una madre y a su hijo muertos; iban a una excursión

Potrerillos, Honduras.- Lo que comenzó como una excursión dominical terminó en tragedia para un grupo de viajeros que se movilizaba en una unidad de transporte tipo “rapidito” en la carretera CA-5, en el sector de Potrerillos, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo 15 de marzo, cuando el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y volcara sobre el pavimento. De manera preliminar, se reporta la muerte de una madre y su hijo, identificados como Hilda Gutiérrez Vásquez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente.

Según relataron algunos sobrevivientes, los pasajeros habían partido desde La Paz con la intención de participar en una excursión hacia Omoa, en el departamento de Cortés, sin imaginar que el viaje terminaría en un fatal accidente. Personas que se encontraban en la zona y algunos pasajeros indicaron que el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control del volante. “El chofer venía muy rápido. Debe ser castigado y multado por estas muertes y por todos los que resultamos golpeados”, expresó uno de los pasajeros afectados. Tras el volcamiento, varios de los ocupantes quedaron lesionados y fueron auxiliados inicialmente por personas que transitaban por la carretera.