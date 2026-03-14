Jóvenes que viajaban a un partido de fútbol resultan heridos tras despiste en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- Varios jóvenes resultaron con lesiones tras volcarse cuando viajaban en una camioneta hacia el norte de Honduras.

El accidente se registró en la carretera CA-5, que de Tegucigalpa conduce a la zona norte de Honduras, específicamente en las cercanías de la aldea San Matías.

De acuerdo al reporte policial, los ocupantes del vehículo de color gris iban con dirección a San Pedro Sula, donde sostendrían un encuentro de fútbol, pero sufrieron un despiste que provocó que chocaran contra la mediana y volcaran sobre el otro carril (el que viene del norte hacia la capital)

Afortunadamente, los ocupantes del automotor no sufrieron lesiones graves. Recibieron atención primaria por personal del 911 y luego fueron trasladados hacia el Hospital Escuela para ser revisados por los médicos.

Por su parte, una grúa de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se encargó de recoger la camioneta y llevarla hasta un lugar seguro para ser reclamada por sus dueños, según informó el subcomisario de Policía, Yuri Espinal.