Desarticulan banda dedicada al tráfico de droga en Sabá, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres y una mujer que pertenecían a una peligrosa banda dedicada al tráfico de drogas fueron detenidos en Sabá, Colón.

De acuerdo con el reporte policial, las tres personas fueron detenidas en medio de su plan para ejecutar un asalto en un negocio de Sabá. Los tres residían en la colonia Bella Vista de Olanchito, Yoro.

"Gracias a labores de vigilancia, prevención y respuesta oportuna, los sospechosos fueron requeridos y arrestados de manera infraganti por agentes policiales, evitando que se consumara el hecho delictivo", dice el reporte.