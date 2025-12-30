Desarticulan banda dedicada al tráfico de droga en Sabá, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres y una mujer que pertenecían a una peligrosa banda dedicada al tráfico de drogas fueron detenidos en Sabá, Colón.
De acuerdo con el reporte policial, las tres personas fueron detenidas en medio de su plan para ejecutar un asalto en un negocio de Sabá. Los tres residían en la colonia Bella Vista de Olanchito, Yoro.
"Gracias a labores de vigilancia, prevención y respuesta oportuna, los sospechosos fueron requeridos y arrestados de manera infraganti por agentes policiales, evitando que se consumara el hecho delictivo", dice el reporte.
Además, señala que la banda se dedicaba al tráfico de drogas, también los investigaban por robo con violencia e intimidación y portación ilegal de armas de fuego.
Uno de los detenidos, originario de La Ceiba, Atlántida, era investigado por el delito de robo con violencia e intimidación. Otro, de 36 años, es señalado de portar ilegalmente armas de fuego. La mujer, de 40 años, se le supone responsable del delito de tráfico de drogas.
Al momento de la detención se les decomisó cinco bolsas plásticas de supuesta marihuana, un arma de fuego tipo revólver y dos proyectiles.
"Los tres ciudadanos fueron puestos a la orden de la autoridad competente, junto con la evidencia decomisada, para que se continúe con el debido proceso legal conforme a la ley", dijo la Policía Nacional en su reporte.