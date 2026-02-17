Coordinadora de postgrado acusó falsamente de negligencia a residente para expulsarla

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó este martes un requerimiento fiscal contra la doctora Diana Vanessa Sierra Amador, acusada del delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de una médica que cursaba el Postgrado de Otorrinolaringología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el año 2022.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la FEDH, desde el inicio de la especialidad la doctora Enid Valle habría sido objeto de un trato desigual, despectivo y humillante por parte de la acusada, quien en ese momento se desempeñaba como coordinadora académica del postgrado.

Las diligencias establecen que la situación se intensificó en noviembre de 2022, cuando presuntamente, Sierra Amador intentó expulsar a la ofendida bajo la acusación de negligencia médica por la supuesta muerte de un paciente; sin embargo, se constató que dicha afirmación era falsa, ya que el paciente se encontraba con vida.