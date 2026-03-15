“Hoy cumplía años y se muere mi mamita”: niño tras perder a su familia en accidente en Potrerillos

Una madre y su pequeño hijo de seis años perdieron la vida la mañana de este domingo 15 de marzo, luego de que el busito en el que viajaban se volcara en la CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés.
El otro hijo de la mujer, un adolescente, cumplía 13 años este 15 de marzo, pero en medio de la tragedia perdió a su madre y a su hermano.
“Hoy estoy cumpliendo mis 13 años y justo muere mi mamita”, dijo el menor mientras trataba de asimilar lo que había sucedido.
Según relató el adolescente, viajaban con su familia desde Marcala, La Paz, con la intención de compartir con sus seres queridos en Omoa, previo a la Semana Santa.
De acuerdo con testigos, el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad. El conductor del rapidito contratado no logró tomar una curva y el vehículo volcó a la altura de Potrerillos, Cortés, dejando como saldo a una madre y su hijo fallecidos, además de varias personas heridas.
El cuerpo de la madre quedó colgado en una de las ventanas de la unidad, mientras que el niño quedó a un lado del vehículo.
De manera preliminar, se reportó la muerte de una madre y su hijo, identificados como Hilda Gutiérrez Vásquez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente.
Según relataron algunos sobrevivientes, los pasajeros habían salido desde La Paz con la intención de participar en una excursión hacia Omoa, en el departamento de Cortés.
La escena fue desgarradora. La unidad de transporte quedó completamente destruida y alrededor del lugar se observaban rastros de sangre y pertenencias de los pasajeros, como sombreros playeros.