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“Hoy cumplía años y se muere mi mamita”: niño tras perder a su familia en accidente en Potrerillos

Escenas desgarradoras se vivieron tras el trágico accidente ocurrido en Potrerillos, Cortés. Un menor perdió a su madre y a su hermano justo el día de su cumpleaños. Este es el desgarrador relato

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 10:13
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Una madre y su pequeño hijo de seis años perdieron la vida la mañana de este domingo 15 de marzo, luego de que el busito en el que viajaban se volcara en la CA-5, a la altura de Potrerillos, Cortés.

 Foto: Cortesía
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El otro hijo de la mujer, un adolescente, cumplía 13 años este 15 de marzo, pero en medio de la tragedia perdió a su madre y a su hermano.

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“Hoy estoy cumpliendo mis 13 años y justo muere mi mamita”, dijo el menor mientras trataba de asimilar lo que había sucedido.

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Según relató el adolescente, viajaban con su familia desde Marcala, La Paz, con la intención de compartir con sus seres queridos en Omoa, previo a la Semana Santa.

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De acuerdo con testigos, el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad. El conductor del rapidito contratado no logró tomar una curva y el vehículo volcó a la altura de Potrerillos, Cortés, dejando como saldo a una madre y su hijo fallecidos, además de varias personas heridas.

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El cuerpo de la madre quedó colgado en una de las ventanas de la unidad, mientras que el niño quedó a un lado del vehículo.

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De manera preliminar, se reportó la muerte de una madre y su hijo, identificados como Hilda Gutiérrez Vásquez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente.

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Según relataron algunos sobrevivientes, los pasajeros habían salido desde La Paz con la intención de participar en una excursión hacia Omoa, en el departamento de Cortés.

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La escena fue desgarradora. La unidad de transporte quedó completamente destruida y alrededor del lugar se observaban rastros de sangre y pertenencias de los pasajeros, como sombreros playeros.

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