BCH aprobó aumentos salariales hasta de 37,873 lempiras mensuales

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) continúa siendo la institución pública en el país con los salarios más altos, ya que en enero, se haya o no se haya aprobado el presupuesto general de la República, sus funcionarios y empleados reciben aumentos.Los 1,283 funcionarios y empleados permanentes que aparecen en su nómina, a excepción de los cinco miembros del directorio, recibieron en enero pasado un jugoso incremento.
Ejemplo de lo anterior es el caso de un subgerente, quien pasó de ganar 267,306 a 305,179 lempiras mensuales, con un incremento de L37,873. No obstante, el funcionario mejor pagado del BCH y del país es el gerente general, Carlos Ávila, al devengar un sueldo de 356,848 lempiras al mes, quien en enero anterior recibió un ajuste de L26,668, equivalente a 8.73%.
Pese a que los directores son considerados las máximas autoridades del Banco Central, con el presidente y vicepresidente, los salarios son menores por la decisión de reducirse en 50% el sueldo, oscilando sus remuneraciones entre 135,000 y 159,995 lempiras mensuales.
El presidente del BCH, Roberto Lagos, quien fue juramentado el pasado 27 de enero, gana 300,000 lempiras al mes y el vicepresidente Saúl Montes Amaya L260,000.
En su nómina de funcionarios con exorbitantes salarios destacan dos especialistas económicos; el primero, con casi 32 años de laborar en esa institución, el salario nominal subió de 340,726 a 356,229 lempiras, equivalente a un ajuste de L15,503.
A la lista se agrega otro especialista económico, con 16 años de antigüedad, quien recibió un incremento de 13,239 lempiras mensuales y, por ende, su remuneración pasó de L290,968 a L304,207.
De acuerdo con fuentes técnicas del Banco Central, los ajustes salariales anuales se aplican tomando en consideración variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -inflación interanual-, o sea la tasa de 2025, que fue de 4.98%. Además, se toman otras variables como la antigüedad y la meritocracia. Ejemplo de lo anterior es el gerente general del BCH, quien tiene casi 32 años de antigüedad, con varios títulos universitarios.
Los ajustes salariales que se aprueban en enero de cada año impactan en la masa salarial del BCH; en febrero de 2025, la nómina reportó 1,257 plazas permanentes y salarios nominales por 77,535,408 lempiras; en febrero de 2026 el número de funcionarios y empleados es de 1,283 y sueldos brutos por L88,154,294.
Los funcionarios y empleados del BCH reciben 13 salarios ordinarios, así como otros beneficios económicos contemplados en el contrato colectivo de trabajo.