BCH aprobó aumentos salariales hasta de 37,873 lempiras mensuales

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) continúa siendo la institución pública en el país con los salarios más altos, ya que en enero, se haya o no se haya aprobado el presupuesto general de la República, sus funcionarios y empleados reciben aumentos.Los 1,283 funcionarios y empleados permanentes que aparecen en su nómina, a excepción de los cinco miembros del directorio, recibieron en enero pasado un jugoso incremento.

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Ejemplo de lo anterior es el caso de un subgerente, quien pasó de ganar 267,306 a 305,179 lempiras mensuales, con un incremento de L37,873. No obstante, el funcionario mejor pagado del BCH y del país es el gerente general, Carlos Ávila, al devengar un sueldo de 356,848 lempiras al mes, quien en enero anterior recibió un ajuste de L26,668, equivalente a 8.73%.

Pese a que los directores son considerados las máximas autoridades del Banco Central, con el presidente y vicepresidente, los salarios son menores por la decisión de reducirse en 50% el sueldo, oscilando sus remuneraciones entre 135,000 y 159,995 lempiras mensuales.

El presidente del BCH, Roberto Lagos, quien fue juramentado el pasado 27 de enero, gana 300,000 lempiras al mes y el vicepresidente Saúl Montes Amaya L260,000.

En su nómina de funcionarios con exorbitantes salarios destacan dos especialistas económicos; el primero, con casi 32 años de laborar en esa institución, el salario nominal subió de 340,726 a 356,229 lempiras, equivalente a un ajuste de L15,503.