Felipe VI visita Perú para participar en el X Congreso de la Lengua Española

Arequipa, Perú.- El rey Felipe VI ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, adonde ha viajado para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra esta semana en la ciudad peruana.

El rey, acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ha sido recibido con honores por el secretario general de la cancillería peruana, Eric Anderson, y el ministro de Cultura español Ernest Urtasun.

Esta misma tarde Felipe VI tiene prevista una visita privada a la recién reinaugurada Casa Museo Vargas Llosa, guiado por familiares del escritor y premio Nobel peruano, Luis Llosa Urquidi, director de la Casa Museo, primo de Mario y hermano de su viuda Patricia Llosa Urquidi y su hija Morgana Vargas Llosa.