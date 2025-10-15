  1. Inicio
Felipe VI visita Perú para participar en el X Congreso de la Lengua Española

Esta tarde el Rey Felipe VI visitará la Casa Museo Vargas Llosa y el miércoles inaugurará el evento con un discurso. El congreso coincide con la crisis política en Perú

  • 15 de octubre de 2025 a las 08:05
El rey ha sido recibido con honores por el secretario general de la cancillería peruana, Eric Anderson, y el ministro de Cultura español Ernest Urtasun.

 Foto: EFE.

Arequipa, Perú.- El rey Felipe VI ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, adonde ha viajado para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra esta semana en la ciudad peruana.

El rey, acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ha sido recibido con honores por el secretario general de la cancillería peruana, Eric Anderson, y el ministro de Cultura español Ernest Urtasun.

Esta misma tarde Felipe VI tiene prevista una visita privada a la recién reinaugurada Casa Museo Vargas Llosa, guiado por familiares del escritor y premio Nobel peruano, Luis Llosa Urquidi, director de la Casa Museo, primo de Mario y hermano de su viuda Patricia Llosa Urquidi y su hija Morgana Vargas Llosa.

Este miércoles el monarca pronunciará un discurso en la ceremonia inaugural del congreso, que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Arequipa; a continuación acudirá a un almuerzo ofrecido a autoridades en el Convento de Santa Catalina de Siena y por la tarde participará en la sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa.

La celebración del Congreso de la Lengua, que organizan conjuntamente el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de academias de la lengua española (ASALE) ha coincidido con la crisis de gobierno en Perú.

A escasos seis meses para las elecciones generales, el Congreso peruano destituyó el pasado jueves a Dina Boluarte por su "incapacidad moral" frente al auge de la inseguridad ciudadana y del crimen organizado y proclamó al máximo representante del legislativo, el derechista José Jerí, como presidente interino.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

