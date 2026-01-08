Identifican a dos sospechosos de atentar contra diputada y ofrecen L300 mil de recompensa

La fotografía muestra a un hombre con gorra hacia atrás y camisa negra, además de barba y de tez trigeña. Las autoridades solicitaron que quien tenga información llame al 9974-9737.

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional publicó el rostro no tan claros de uno de los sospechosos y escribió: “Recompensa de L 300,000 a quien brinde información fidedigna sobre la identidad y ubicación de este individuo”.

Tegucigalpa, Honduras.- Una r ecompensa de 300 mil lempiras por cada uno ofrece la Policía Nacional por información que conduzca al paradero de dos hombres buscados e investigados por la agresión con un explosivo a la diputada nacionalista del Parlamento Centroamericano, Gladis Auroa López.

La Policía también identificó a un segundo sospechoso. La imagen es menos legible, pero se observa a un hombre de edad adulta con gorra y chumpa gris y negra. Por este también ofrecen una recompensa de 300 mil lempiras.

Horas antes, el Sistema Nacional de Emergencias 911 difundió un video en el que se observa a los dos sujetos juntos en la calle frente a las antiguas instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) al costado sur del Congreso Nacional.

El material muestra que uno de los hombres -el de chumpa gris y negra- enmedio de la intesección agarra impulso y lanza un objeto con dirección al hemiciclo. Iba acompañado de otro hombre que llevaba un suéter amarrado a la cintura y de camiseta negra, que se supone es el otro sujeto buscado por la Policía.

El sujeto que porta una gorra negra supuestamente responde al nombre de Héctor García.

El clip también evidencia un flujo vehicular considerable, pese a que a las 3:30 de la tarde, cuando ocurrió el incidente, el acceso al Poder Legislativo se encontraba parcialmente restringido.

La agresión contra la diputada del Parlamento Centroamericano, Gladis López, ocurrió en el Congreso Nacional, cuando cayó sobre su espalda y cuello un artefacto explosivo.

El hecho fue captado en video y posteriormente difundido por el Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación e identificar a dos sospechosos, por quienes ahora se ofrece una recompensa para facilitar su captura.