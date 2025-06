Revelan que Alejandra Rubio llegó con militares ante deuda de L92 mil por alquiler

Marielos, quien asegura que todavía no hay un acuerdo, relató en entrevista con EL HERALDO que pese a sus esfuerzos por llegar a consensos, Rubio no aceptó, y "utilizó sus influencias para intimidarla". “Me empezó a intimidar, diciéndome que me iba a destruir, que yo no sabía con quién me metí. Todo eso (sus pertenencias) lo sacó a la fuerza”, manifestó la demandante.