Una cita con la poesía de Timo Berger y Víctor Rodríguez Núñez

Hay en la poesía de ambos una experiencia que parte del deseo de conocer, de no estar en un mismo lugar. La negación a estar estáticos los lleva a escribir una poesía experiencial.

Dice Timo Berger en la presentación de su libro "Más allá del universo", que el español no es ni su lengua materna ni paterna, y que va por ahí tomando palabras prestadas o robadas y dejándose llevar por la cumbia. Pero no parece que tomara prestado nada, porque si no fuera por su nombre pensaríamos que es un latinoamericano nacido, quizá, bajo el sol del Caribe.

"Cuando me desplazo por las ciudades latinoamericanas se me ofrecen como espacio lleno de significaciones, cosas que escucho hablar a la gente, cuando se saludan, intercambian chismes, o también la música en el espacio urbano, siempre hay como una letra que por ahí te acompaña y te lleva o te frena también", le cuenta al público que se reunió para escucharlo en la Casa Galeano en el marco del IX Festival Internacional de Poesía Los Confines.

El poeta alemán dice que todo eso que siente, escucha y ve alimenta su poesía como una especie de collage.

El poeta Salvador Madrid, quien moderó la presentación de los libros y las lecturas, resalta que la poesía de Berger "resplandece en el movimiento (...) Redime encuentros y reencuentros, pero sobre todo dinamita la costumbre y nos plantea más que la llegada o la bienvenida, la lectura del trayecto como contraseña secreta para explicar lo vivido, lo intuido y lo soñado. Escribir y explorar son verbos afines a su poesía, es imposible separarlos".

Madrid cita uno de los versos de Berger donde dice "leer la ciudad como una biografía", "no recorrer ni andar, sino leer".

"Por más que la panadería en la salida del pueblo/ no se resigne en exhalar un rico perfume/ de distintos grados de tueste/ mezclados con la dulzura del fermento/ la nariz de quien en serpentinas sube/ hasta el farol de pronto se siente/ invadida por un aire mentolado/ una nube guerrera de resina fresca/ la impronta del eucalipto que ya en el camino/ hacia la playa entre helechos y hongos se pierde/ con el tufo de los relictos de aquellos/ que evitaron la larga fila del baño" ("Eucalipto", Timo Berger).