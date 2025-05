Premian la poesía de Eleonora Castillo y Valeria Cabrera en Los Confines

"Cuando era niña pensaba que vivía dentro de un pulpo/ y en ese remolino de promesas submarinas/ hice renacer mi casa en su cerebro/ y mis ojos eran ventosas/ enlazadas por la marina y entrecortada/ voz de la tragedia/ y la arena/ que raspaba las ventosas/ me decía palabras hermosas/ como hermosa ha sido mi necesidad" ("Los excesos de mi búsqueda", Eleonora Castillo.

"´Los excesos de mi búsqueda´ es un poemario que estuvo en construcción en alrededor de un año y medio, entre la visión, la reescritura, la observación y el escrutinio de cada uno de los poemas", contó la poeta, y detalló que es un libro conceptual, "me siento muy emocionada de poder concluir un proceso muy importante, que era la necesidad de plasmar una serie de ideas de manera poética, con lenguaje poético y armándolo de manera poética. Entonces le doy las gracias".

Madrid celebró no solo la calidad que asciende en cada edición del certamen, sino también el hecho de que ganara una mujer, "eso es muy bueno para la poesía".

El poeta y director del Festival de Los Confines, Salvador Madrid, detalló que el año pasado, cuando se conoció el fallo del concurso organizado en el marco del Festival de Los Confines, la deliberación no duró mucho tiempo, la decisión del jurado integrado por los hondureños Leonel Alvarado y Mayra Oyuela, y el cubano Víctor García Núñez, fue unánime: el premio sería para "Los excesos de mi búsqueda".

Por su parte, Carlos Ordóñez expresó sentirse alegre por compartir ese momento con Valeria Cabrera, que con solo 19 años ya cosechó el primer fruto de su siembra en la poesía.

"Casi siempre los caminos de la poesía son precarios, difíciles, tortuosos, como muy bien lo ha expresado ella en sus palabras, en su escritura que ya verán que no es otra cosa que una crítica del lenguaje en el sentido de que es una poeta consciente de los tiempos difíciles", dijo Ordóñez, y agregó que, como decía William Faulkner, "cuando se enciende una cerilla en la oscuridad no se enciende apenas para alumbrar unos pasos, sino para ver realmente cuánta oscuridad hay a nuestro alrededor. Y en esa oscuridad es donde navegan los versos las palabras, las búsquedas de esta jovencísima poeta".

El director de la Editorial Universitaria dijo que le sorprendía la caligrafía temblorosa de Cabrera, "su búsqueda de lo inacabado, de lo inconcluso, las palabras dedicadas a las mujeres que han formado su ideario estético, ético. Realmente dan cuenta de una una madurez que en cierto modo va floreciendo".

Por su parte, Néstor Ulloa destacó el amor con el que hacen este concurso universitario, "esperando ofrecer un camino, una apertura, una plataforma a los jóvenes universitarios creadores".

Cabrera compartió que en este poemario no puede definir una influencia específica, "simplemente" la poesía llegó en un momento de cansancio emocional donde las letras eran la fuga hacia una situación desbordante, el camino hacia el encuentro del "yo".

"Las paredes laten/ Y las tejas se irritan./ Algo se mueve entre las grietas./ No es el tiempo./ No es el viento./ No son tus diatribas./ Es la casa, y está despierta". ("Surrealismo", Valeria Cabrera)